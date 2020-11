"Lucyfer" - Chloe zginie w nowym sezonie? Lauren German ma opuścić serial

Niedawno ruszyły zdjęcia do szóstego i zarazem ostatniego sezonu "Lucyfera". Na planie pojawiły się wszystkie główne postaci oprócz... Chloe. Lauren German do tej pory nie brała udziału w zdjęciach do 6. sezonu popularnego serialu, co nieco zaniepokoiło fanów.

Lucyfer - Lauren German odchodzi z serialu? Co dalej z Chloe?

Dodajmy do tego fakt, że sama aktorka zapowiedziała niedawno przeprowadzkę oraz słowa Lesley-Ann Brandt (Mazikeen), która dodała, że w nowych odcinkach dojdzie do śmierci jednej z głównej postaci i mamy prawdziwą mieszankę wybuchową.

Te zdarzenia dość jasno prowadzą do teorii, według której Chloe zginie pod koniec 5. sezonu "Lucyfera", a główny bohater spędzi ostatnią serię epizodów opłakując stratę kobiety, którą kochał. Za śmierć Chloe może być odpowiedzialny np. Michael, czyli brat bliźniak Lucyfera, którego mogliśmy poznać w pierwszej połowie 5. sezonu. Ciekawe, w jaki sposób zostanie to w serialu wytłumaczone.

Istnieje też możliwość, że to wszystko jest zbiegiem okoliczności, a fani szukają dziury w całym. Wiecie, różnie bywa. My mamy nadzieję, że na Lucka i Chloe czeka happy end. Tego się przekonamy dopiero w 6. sezonie, który na razie nie ma ustalonej daty premiery. Zresztą - zanim dojdzie do jego debiutu, to czeka na nas jeszcze druga połowa serii 5. Jest na co czekać.