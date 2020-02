"Lucyfer" - Netflix podobno walczy z twórcami o 6. sezon produkcji

Po ciepło przyjętym i bardzo popularnym sezonie 4 potwierdzono, że Lucyfer Morningstar powróci jeszcze w 5. serii, która liczyć będzie 16 epizodów. W trakcie tych kilkunastu godzin spędzonych z Panem Piekieł mieliśmy poznać zakończenie opowieści o jego przygodach w Los Angeles. Wygląda jednak na to, że Netflix walczy o kolejne odcinki. A przynajmniej tak twierdzi portal TVLine.

Lucyfer - jednak powstanie więcej sezonów?

Według nich, Netflix prowadzi rozmowy z Warner Bros. Television. Wszystko po to, by "Lucyfer" miał jeszcze kolejne odcinki. Niestety, ani Warner, ani Netflix nie skomentowali oficjalnie tych doniesień i raczej wątpliwe jest, by mieli to zrobić przed premierą 5. sezonu.

A ta wciąż pozostaje nieznana. Twórcy chętnie zdradzają szczegóły dotyczące nadchodzących odcinków (pojawienie się Boga, czy stworzenie epizodu musicalowego), ale akurat data premiery jest wielką tajemnicą. Pamiętajmy również o tym, że "ostatni" (przynajmniej na razie) sezon będzie podzielony na 2 części po 8 odcinków.

Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego. W trakcie dotychczasowych 4 sezonów, Luci stawał oko w oko z wieloma biblijnymi postaciami i członkami swojej rozległej rodziny. Ostatnim razem, gdy go widzieliśmy, Morningstar powrócił do swojej roli szefa Piekła, gdzie pozostanie przynajmniej na początku 5. serii.