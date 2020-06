"Lucyfer" doczeka się 6. sezonu. Netflix oficjalnie potwierdził finał

Fani "Lucyfera" zostali przez kilka dni rozpuszczeni niczym przysłowiowy "dziadowski bicz". Netflix w ciągu doby potwierdził bowiem, że premiera 5. sezonu popularnego serialu odbędzie się już 21 sierpnia (a przynajmniej jego pierwszej połowy), a także zdradził, że powstanie też finałowy, 6. sezon produkcji.

Lucyfer doczeka się 6. sezonu na Netfliksie

Informacja została potwierdzona na social mediach "Lucyfera" (które swoją drogą są naprawdę świetnie zarządzane). Wideo przedstawia nam trzy szóstki w ogniu, które po chwili stają w płomieniach, zostawiając tylko jedną z nich. Netflix podtrzymuje, że to na pewno będzie "ostatni sezon", nawiązując do faktu, iż wcześniej to właśnie 5. seria miała być ostatnią.

Na razie oczywiście nie mamy bladego pojęcia, kiedy zadebiutuje 6. sezon "Lucyfera", ani też o czym będzie opowiadała fabuła produkcji. Możemy się jednak spodziewać rozwiązywania policyjnych zagadek, niewybrednych żartów, słodkich momentów i rozmów o Bogu, którego Luci nazywa potocznie "Tatą".

Pierwsza część 5. sezonu "Lucyfera" pojawi się na Netfliksie (tak jak wspominaliśmy) już 21 sierpnia 2020 roku.