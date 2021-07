"Lucyfer" doczekał się daty premiery finałowego sezonu. Zobaczcie krótką zapowiedź serialu

Lucyfer powraca w finałowym sezonie. Kiedy zobaczymy ostatnie odcinki?

Nowy sezon "Lucyfera" zadebiutuje już niedługo na Netflix. Z tej okazji platforma streamingowa zaprezentowała światu specjalne wideo, w którym zdradziła datę premiery finałowych odcinków programu. Z niego dowiedzieliśmy się również, że będziemy świadkami "ostatniej nocy" Lucyfera w Los Angeles, w scenie nawiązującej do początku całego serialu.

Oprócz tego w zapowiedzi widzimy jedynie przebitki z poprzednich sezonów serialu, które skupiają się na wszystkich członkach #TeamLucifer. Na końcu dowiadujemy się natomiast najważniejszej informacji - poznajemy datę premiery "Lucyfera", który ma się pojawić na Netflix już...

10 września 2021 roku. Szybko. Bardzo szybko - przerwa między 6. sezonem a sezonem 5B będzie mniej więcej dwa razy krótsza od tej, która była między 5A i 5B. Chociaż to powinno spowodować radość fanów, którzy otrzymają nowe odcinki w ciągu PÓŁTORA MIESIĄCA, to z drugiej strony możemy przeczytać, że niektórzy nie są na to gotowi.

Tak jak wspomnieliśmy, nowe odcinki "Lucyfera" trafią do bazy platformy już 10 września 2021 roku. W rolach głównych wystąpili Tom Ellis, Lauren German, D.B. Woodside, Rachael Harris, Lesley-Ann Brandt oraz Aimee Garcia. Wszystkie poprzednie sezony serialu są oczywiście dostępne na Netflix.