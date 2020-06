"Lucyfer" - kiedy premiera 5. sezonu? Twórczyni odpowiedziała

Na temat sprawy postanowiła się wypowiedzieć jedna z twórczyń serialu Ildy Modrovich. Producentka odpowiadała niedawno na pytania fanów na Twitterze i zdradziła, że jej również się nie podoba, jak długo trwa proces tworzenia 5. sezonu "Lucyfera". Według dostępnych informacji, do nakręcenia pozostał jedynie 16. odcinek serii. Większym problemem jest natomiast proces post-produkcji, który nie został jeszcze zakończony.

Lucyfer - kiedy premiera 5. sezonu?

Modrovich przyznała nawet fanom rację i sama zachęciła ich do "bycia zdenerwowanymi":

Fani skorzystali z momentu szczerości ze strony twórczyni i poprosili ją o opisanie jednej z nadchodzących romantycznych scen między Chloe a Lucyferem za pomocą 3 emotek. Modrovich spełniła życzenie, wysyłając następujące emoji:

Klucz, pięść i buziak? Kto się lubi, ten się czubi? Kluczem do zdrowego pożycia jest skakanie sobie do gardeł? Nie mamy bladego pojęcia, co to może oznaczać. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce poznamy znaczenie tych "hieroglifów".