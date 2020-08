Od piątku 21 sierpnia 2020 roku fani "Lucyfera" mogą cieszyć się dalszymi przygodami uroczego diabła rozwiązującego zagadki kryminalne. I choć przed nami jeszcze druga połowa 5. sezonu, twórcy ujawnili jeden z pomysłów na serię 6.

"Lucyfer" - w 6. sezonie pojawi się wątek Black Lives Matter

ldy Modrovich i Joe Henderson zdradzili w rozmowie z ET Online, że b 6. sezonie "Lucyfera" znajdzie się bardzo ważny dla nich odcinek. Showrunnerzy postanowili pójść w ślady twórców "Brooklyn 9-9" i nawiązać do głośnego obecnie ruchu Black Lives Matter. Uznali bowiem, że jako serial o detektywach i policjantach są niejako zobowiązani do poruszenia tej kwestii.

Modrovich i Henderson wyjaśnili, że cała ekipa (w tym obsada) była zaangażowana w tworzenie tego epizodu. Podobno polały się nawet łzy. Obiecano także, że całość ujęta zostanie z odpowiednią dozą wyczucia. Czy tak właśnie będzie? Cóż, przekonamy się.

Osiem pierwszych odcinków 5. sezonu "Lucyfera" znajdziecie już w bibliotece Netfliksa. Obecnie nie znamy daty premiery drugiej części serii, ale istnieje szansa, że otrzymamy ją jeszcze w tym roku.