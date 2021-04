"Lucyfer" - zwiastun drugiej części 5. sezonu ma nas zmieść z ziemi

"Lucyfer" już pod koniec maja 2021 roku otrzyma drugą część piątego sezonu. Z tej okazji w sieci niedługo musi się pojawić zwiastun nowych epizodów - według producenta i współtwórcy serialu Joe Hendersona wideo wywrze na widzach co najmniej wielkie wrażenie.

Na nowe odcinki "Lucyfera" trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale zdaniem Joe Hendersona - jednego z showrunnerów serialu, już sam zwiastun wynagrodzi trwające prawie rok oczekiwanie na dalszy ciąg opowieści o władcy piekieł. Henderson był ostatnio gościem podcastu Wordballoon. Zapowiedział w nim, że trailer sezonu 5B będzie co najmniej potężny:

Zes***ie się, kiedy zobaczycie ten zwiastun. Jest wspaniały. To znaczy, sam sezon jest niesamowity, ale kiedy zobaczycie zwiastun - ostrzegę was wszystkich, że materiał ma kilka spoilerów, których możecie nie chcieć oglądać - ale to nie zepsuje przyjemności z zapoznawania się z sezonem w całości. Niedawno go znowu oglądałem i po wszystkim pomyślałem: "O wow, zrobiliśmy to wszystko w ośmiu odcinkach?".