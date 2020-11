Luke Skywalker lub Mace Windu w "The Mandalorian"? Fani wierzą w taki scenariusz

Pierwszy aktorski serial w świecie "Star Wars" okazał się wielkim hitem. Z tego powodu Lucasfilm kontynuuje "The Mandalorian" w drugim sezonie obecnie emitowanym na platformie Disney+. Czy w nadchodzącym odcinku produkcji zobaczymy jednego z wielkich mistrzów Jedi.

"The Mandalorian: "The Jedi" - kim jest tytułowy bohater?

Spekulacje na temat fabuły drugiego sezonu historii o Mando i Baby Yodzie pojawiły się na długo przed premierą kontynuacji. Jej debiut wcale nie spowodował spadku fanowskich teorii. Wręcz przeciwnie. Z odcinka na odcinek ich ilość rośnie. Jedna z nich dotyczy gościnnego występu jednej z ważnych postaci dla "Gwiezdnych Wojen". Czy w trzynastym epizodzie "The Mandalorian" zobaczymy dobrze znaną twarz?

Domysły narodziły się wraz ze zdradzeniem tytułu nadchodzącego odcinka. "The Jedi" sugeruje, że zobaczymy w nim jednego z mistrzów bądź rycerzy Jasnej strony Mocy. Chociaż powszechnie sądzi się, że chodzi o Ahsokę Tano, którą podobno w aktorskiej wersji zagra Rosario Dawson, pojawiają się głosy, że bohaterka "Wojen Klonów" to jedynie zasłona dymna, mająca odwracać uwagę od prawdziwego gwoździa programu - Mace'a Windu lub Luke'a Skywalkera. W to przynajmniej wierzą fani "Gwiezdnych Wojen".

"The Mandalorian: "The Jedi" - czy w serialu pojawi się Mace Windu?

Według twórców kanału YouTube Star Wars Theory, w nadchodzącym odcinku zobaczymy Samuela L. Jacksona, który po latach wcieli się ponownie w mistrza Jedi znanego jako Mace Windu.

Ostatni raz bohater był widziany w filmie "Zemsta Sithów", kiedy został porażony Mocą przez Imperatora i wypchnięty przez okno. Mimo nikłych szans na przeżycie, niektórzy fani wierzą, że Windu jako potężny mistrz Jedi przeżył upadek. W końcu podobny los spotkał Dartha Maula i Bobę Fetta, a obu udało się wyjść z wypadków z życiem.

Poza tym tę teorię podtrzymują od lat Jackson i George Lucas, którzy twierdzą, że Windu nie zginął. Fani spekulują więc, że mistrz upozorował swoją śmierć i przez lata walczył z Imperium w ukryciu. Być może chowając twarz za mandaloriańskim hełmem. Teraz w końcu ujawni się, by wziąć pod opiekę Dziecko, czyli posiadającego wrażliwość na Moc Baby Yodę i rozwinie jego pełen potencjał. Czy rzeczywiście tak się stanie?

"The Mandalorian: "The Jedi" - czy w serialu pojawi się Luke Skywalker?

Istnieje też druga teoria, co do tożsamości tajemniczego Jedi. Warto pamiętać, że akcja "The Mandalorian" rozgrywa się pomiędzy drugą a trzecią trylogią "Star Wars". W zasadzie oglądane przez widzów wydarzenia toczą się kilka lat po upadku Imperium. Luke Skywalker, Han Solo i Leia nadal żyją. Mało tego, mniej więcej w tym okresie Luke wpadł na pomysł trenowania przyszłych rycerzy Jedi, który finalnie doprowadził do narodzin Kylo Rena.

Według użytkownika Reddita o nicku TheMediocreCritic tytułowym Jedi będzie właśnie Luke, w którego ponownie wcieli się Mark Hamill. Chociaż aktor pożegnał się jakiś czas temu z rolą Skywalkera, od dawna wyrażał negatywne zdanie na temat zakończenia wątku jego postaci. Dzięki serialowi mógłby wrócić po raz ostatni do roli, która sprawiła, że stał się gwiazdą. Pozostaje oczywiście kwestia wieku Hamilla, ale zarówno w filmach "Łotr 1." jak i "Skywalker. Odrodzenie" zaprezentowano efekty specjalne odmładzające aktorów, więc wszystko jest możliwe. Pojawił się nawet pomysł, by zastąpić Hamilla Sebastianem Stanem, który jest łudząco do niego podobny, ale gwiazdor Marvela, raczej nie miał czasu na gościnny występ w serialu "Star Wars" z powodu pracy na planie "Falcon and the Winter Soldier".

Zdaniem redditora Mando spotka Ahsokę Tano, która zabierze go na Dagobah - planetę, na której przez lata ukrywał się Yoda. Kobieta będzie bowiem przekonana, że wielki mistrz Jedi nadal żyje. Tam bohaterowie odkryją smutną prawdę, ale spotkają się z Lukiem Skywalkerem, który wraz Ahsoką zacznie trening Dziecka. Poza tym tego typu spotkanie byłoby świetną okazją do rozmowy Luke'a i Tano na temat Dartha Vadera, którego wiele lat wcześniej kobieta była padawanką. Warto jednak wspomnieć, że w nowej trylogii "Star Wars" nie było mowy o tym, że Luke miał jakikolwiek kontakt z Bay Yodą.

Czy domysły na temat fabuły nowego odcinka "The Mandalorian" się potwierdzą? Przekonamy się niedługo. "The Jedi" trafi na (wciąż niedostępną w Polsce) platformę Disney+ już w piątek 27 listopada 2020 roku.