Macaulay Culkin przyjął rolę w AHS przez obietnicę... sceny "dzikiego seksu" z Kathy Bates?

10. sezon "American Horror Story" wzbudza silne emocje, przede wszystkim ze względu na obsadę. Do serialu powróci część jego największych gwiazd, a także zawita nowa - Macaulay Culkin. Znany z roli Kevina McCallistera aktor wystąpi w bliżej nieznanej, ale "szalonej" roli. Twórca AHS wyznał w ostatnim wywiadzie, co sprawiło, że Macaulay przyjął angaż.

"American Horror Story" - Macaulay Culkin przyjął rolę przez obietnicę sceny "dzikiego seksu" z Kathy Bates?

Ryan Murphy udzielił ostatnio dość obszernego wywiadu dla magazynu E! News, w którym opowiedział głównie o swojej najnowszej produkcji - serialu "Hollywood", który stworzył dla Netfliksa. Nie zabrakło również miejsca dla kilku wzmianek o kolejnym sezonie "American Horror Story". Twórca skomentował przede wszystkim angaż Macaulaya Culkina, który wywołał wiele szumu.

" Zawsze kochałem pracę Macaulaya Culkina. Uwielbiałem wszystko, co robił. Uwielbiam go w "Kevinie samym w domu", ale także te nowsze produkcje z jego udziałem, choć w ostatnim czasie dużo nie pracował. "

Następnie Murphy przeszedł do kwestii rozmowy z Culkinem. I tutaj robi się ciekawie. Jak reżyser przekonał gwiazdora do występu w swoim serialu? Sceną "dzikiego seksu", którą jego bohater dzielił będzie z Kathy Bates.

" Poprosiłem o rozmowę telefoniczną z nim i się zgodził. Zazwyczaj na etapie obsadzania ról, nie pozwalam ludziom czytać scenariusza, ale tu stwierdziłem: "Słuchaj, jest taka scena". I opowiedziałem mu o postaci i o tym, że uprawia dziki, gorący seks z Kathy Bates i rzeczy w tym stylu. Wtedy przerwał i powiedział: "Brzmi, jakbym urodził się, by to zagrać". Przyjął rolę tu i teraz. "

Prace nad scenariuszem do 10. sezonu AHS zostały już ukończone i ekipa jest gotowa do rozpoczęcia zdjęć, jak tylko będzie to możliwe. W obsadzie najnowszej odsłonie znaleźli się: Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock i - oczywiście - Macaulay Culkin.