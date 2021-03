Hulu idzie za ciosem. Po "Opowieści podręcznej" czas na "MaddAddam"

Podczas gdy wciąż czekamy jeszcze na 4. sezon "Opowieści podręcznej", zza oceanu docierają wieści o kolejnej produkcji Hulu opartej na twórczości Margaret Atwood. Jak poinformował portal Deadline, producentem wykonawczym i scenarzystą pilotażowego odcinka serialu na podstawie trylogii "MaddAddam" będzie Michael Lesslie, który ma na swoim koncie m.in. scenariusze "Assassin's Creed" i "Makbeta" z Michaelem Fassbenderem. Nad projektem jako producentka wykonawcza będzie też czuwać sama Atwood.

"MaddAddam": O czym opowiada trylogia Margaret Atwood?

"MaddAddam" to dystopijna opowieść o świecie spustoszonym przez śmiercionośną zarazę. Nie stało się to jednak przypadkiem. Ludzkość została niemal całkowicie zmieciona z powierzchni Ziemi z inicjatywy młodego naukowca imieniem Crake. Genialny i skomplikowany młodzieniec był bowiem tak zaniepokojony niesprawiedliwością otaczającego go świata, że postanowił poświęcić życie na pozbycie się ludzi i zastąpienie ich nowym gatunkiem hominidów.

Na trylogię składają się powieści "Oryks i Derkacz", "Rok Potopu" oraz "MaddAddam", w których Margaret Atwood ponownie przenosi swoich czytelników do nieodległej przyszłości, która wygląda aż nazbyt znajomo, a zarazem przerasta nasze wyobrażenia. Tym razem bardziej niż na losie samych kobiet, skupia się na relacji człowiek-planeta i na tym, kto powinien odziedziczyć Ziemię.

Serial "MaddAddam" ma być pełen przenikliwości, ale w przeciwieństwie do "Opowieści podręcznej" - również pełen czarnego humoru.

Seriale na podstawie książek Margaret Atwood

Platforma Hulu, na której już w kwietniu zadebiutuje 4. sezon "Opowieści podręcznej", pracuje także nad ekranizacją sequelu swojego największego hitu pt. "Testamenty". Serial pojawi się zapewne dopiero po zakończeniu pierwszej produkcji. Na to jednak się jeszcze nie zanosi, gdyż serwis zapowiedział już przedłużenie "Opowieści podręcznej" o kolejny, piąty sezon.