"Magic: The Gathering" doczeka się serialu od Netflix. Poznaliśmy główną gwiazdę produkcji

Netflix adaptuje kolejną popularną franczyzę - tym razem serial animowany otrzyma seria "Magic: The Gathering". Dowiedzieliśmy się, że główną rolę zagra Brandon Routh (Atom w "Legends of Tomorrow", Superman w "Superman powraca").

Produkcje przygotuje m.in. Jeff Kline, współtwórca "Transformers: Prime". Tak jak wspomnieliśmy, główną rolę w serialu animowanym otrzymał Brandon Routh. Aktor poinformował o swoim angażu za pośrednictwem Twittera. Na stronie Netflix Geeked pojawiło się wideo z Routhem, który przedstawił się fanom i zapowiedział, kogo zagra.

To również dzięki Netflix Geeked dowiedzieliśmy się, że serial zadebiutuje na platformie już w 2022 roku:

Jestem Brandon Routh i zagram Gideona w nadchodzącym serialu animowanym Magic: The Gathering, który zadebiutuje na Netflix już w 2022 roku. Dla tych, którzy nie wiedzą - Gideon jest znany jako potężny gość, który zawsze walczy o to, co dobre, sprawiedliwe i prawe. Netflix doskonale wiedział do kogo ma się odezwać.

Animowany projekt ogłoszono pierwotnie w 2019 roku - mieli się nim zająć Joe i Anthony Russo, twórcy m.in. "Avengers: Infinity War" i "Endgame". Niestety, Deadline podał kilka tygodni temu, że bracia Russo i ich współpracownicy odpuścili projekt z powodu różnic artystycznych. Obeszło się bez większego konfliktu, miejsce szefa projektu zajął wspomniany Josh Kline, a szybko potwierdzono, że fabuła ma opowiedzieć o historii Planeswalkerów, bohaterów i złoczyńców znanych z serii.

Kline'owi w realizacji serialu pomogą Steve Melching ("Star Wars: The Clone Wars"), nadzorujący reżyser Audu Paden, szef designu Izzy Medrano oraz scenarzyści Nicole Dubuc, Russell Sommer, Dan Frey oraz Taneka Stotts.

Netflix już dawno podjął współpracę z twórcami "Magic: The Gathering" - mowa tu oczywiście o Hasbro oraz o Wizards of the Coast, którzy tworzą wspomnianą karciankę oraz RPG spod logo Dungeons & Dragons. Wiemy, że platforma przygotowuje film pełnometrażowy bazujący na drugiej z tych franczyz, jednak jego data premiery jest nieznana. Serial animowany "Magic: The Gathering" ma zadebiutować w 2022 roku.