Mando i Baby Yoda zwiedzają wszechświat w pierwszym zwiastunie 2. sezonu "The Mandalorian"

Na ten moment czekają wszyscy fani "Gwiezdnych Wojen". Już za kilka tygodni zadebiutuje drugi sezon serialu "The Mandalorian". Serwis Disney+ zaprezentował pierwszy zwiastun nowych odcinków.

"The Mandalorian" sezon 2 - zwiastun serialu Dinsney+

Pierwszy aktorski serial rozgrywający się w uniwersum "Star Wars" okazał się wielkim hitem. Niedługo minie rok od premiery pierwszego sezonu, w którym nie tylko poznaliśmy tytułowego łowcę głów, ale przede wszystkim podbijającego serca milionów ludzi na całym świecie Baby Yodę.

W drugim sezonie obaj bohaterowie powrócą, a wraz z nimi kolejne niesamowite świat, spektakularne bitwy oraz dobrze znane twarze. Nie oznacza to jednak, że zabraknie nowych bohaterów. Wygląda na to, że jedna z postaci będzie pełniła istotną rolę w przyszłości małego pobratymca Yody.

Trwający niemal dwie minuty trailer powinien zachęcić do oglądania "The Mandalorian" nie tylko wiernych fanów serialu (których przekonywać nie trzeba, bo niecierpliwie czekają na nowe odcinki od finału pierwszego sezonu), ale również osoby, które do tej pory słyszały o tytule tylko w kontekście Baby Yody. Tym bardziej, że w zwiastunie pojawia się niezwykle urocza scena, w której malec chowa się w swojej kapsule.

Ze zwiastuna wynika, że w nowych odcinkach zobaczymy dalszą część misji Mando. Łowca głów ma dostarczyć malca nowemu klientowi - tajemniczej zakapturzonej "czarodziejce", w którą wcieliła się gwiazda WWE Sasha Banks. Jak nietrudno się domyślić kobieta prawdopodobnie będzie Jedi, która chce wyszkolić pilnowanego przez Mando malca. Po której stronie Mocy stoi? O tym przekonamy się już niedługo.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

W serialu Jona Favreau wystąpili między innymi Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Taika Waititi i Emily Swallow. Kontynuacja produkcji trafi na platformę Disney+ 30 października 2020 roku. Osoby, które nie oglądały pierwszego sezonu, mają więc czas na nadrobienie wszystkich odcinków. No chyba że mieszkają w Polsce. W naszym kraju produkcja nadal nie jest legalnie dostępna, ponieważ serwis Disney+ nie rozpoczął jeszcze oficjalnej dystrybucji.

Czekasz na drugi sezon "The Mandalorian"? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Jakie seriale były najczęściej piracone w trakcie pandemii? Oto 10 najpopularniejszych