Manga o średniowiecznej Polsce doczeka się anime! Znamy szczegóły produkcji

Manga pod tytułem "Chi.: Chikyuu no Undou ni Tsuite" (znane też jako "About the Movement of the Earth") otrzyma adaptację anime. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że głównym bohaterem jest Polak, a akcja rozgrywa się w średniowiecznej Polsce.

Manga o Polaku w średniowiecznej Polsce doczeka się anime

Jak podaje portal anime24.pl, manga "About the Movement of the Earth" doczeka się adaptacji anime. Za animowaną wersję powieści odpowiedzialne będzie studio Madhouse, które ma na koncie przeboje w stylu "Black Lagoon", "One Punch Man", "Death Note", "Beyblade", czy kilka sezonów "Kapitana Jastrzębia/Tsubasy".

Nie to jest jednak najciekawsze w tym wszystkim - znacznie bardziej interesująca jest fabuła "About the Movement of the Earth". Jak podaje wspomniany portal, głównym bohaterem mangi jest niejaki... Rafał, zamieszkujący XV-wieczną Polskę. Zresztą cytując:

XV-wieczna Polska. To czasy, kiedy heretycy byli paleni na stosie. Rafał to młodzieniec o genialnym umyśle - wszyscy wierzą, że będzie studiował teologię na uniwersytecie. Tymczasem Rafał spotyka tajemniczego człowieka i uczy się od niego heretyckiej "prawdy" o świecie.

Kopernik confirmed? Autorem oryginalnej mangi jest artysta o ksywie Uoto. Sama powieść graficzna została doceniona przez krytyków, zdobywając m.in. główną nagrodę na Tezuka Osamu Cultural Prize w 2022 roku.

Niestety, na razie data premiery tego anime nie jest znana.