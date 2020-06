Mark Hamill wystąpił w jednym z odcinków "Mandaloriana" i nikt tego nie zauważył. W kogo się wcielił?

Jednym z najpopularniejszych bohaterów oryginalnych "Gwiezdnych Wojen" jest bez wątpienia Luke Skywalker, w którego wcielał się niezastąpiony Mark Hammill. Okazuje się, że aktor powrócił do uniwersum "Star Wars" w roli innej postaci pochodzącej z pierwszej trylogii. Wystąpił gościnnie w serialu "The Mandalorian" i nikt tego nie zauważył. Jak to możliwe?

"The Mandalorian" - Mark Hamill gościnie w serialu "Star Wars"

Chociaż od premiery pierwszego sezonu "Madaloriana" minął prawie rok, a wielkimi krokami zbliża się premiera kontynuacji przygód tytułowego bohatera, dopiero teraz wyszło na światło dzienne cameo Marka Hamilla.

Na platformie Disney+ nie tylko można oglądać filmy i seriale Disneya, ale również różnego rodzaju programy. Jeden z nich, zatytułowany "Disney Gallery: The Mandalorian" zdradza szczegóły hitu serwisu. W ostatnim odcinku internetowej audycji ujawniono, że w obsadzie piątego odcinka zatytułowanego "The Gunslinger" gościnnie wystąpił odtwórca Luke'a. Pojawił się w scenie rozgrywającej się w kantynie Mos Eisley. Chodzi o droida EV-9D9, który pełni funkcję barmana.

Hamill słynie nie tylko jako aktor filmowy, ale przede wszystkim głosowy. W ciągu swojej kariery użyczał głosu wielu znanym postaciom w serialach i filmach animowanych oraz grach wideo.

Każdy fan "Gwiezdnych Wojen" doskonale wie, że EV-9D9 nie zadebiutowała w "The Mandalorian". Ten żeński droid pojawił się po raz pierwszy w "Powrocie Jedi" i jego dubbing też był małym Easter eggiem. W 1983 roku głosu EV-9D9 użyczył bowiem Richard Marquand - reżyser filmu. EV-9D9 pojawiała się potem w kilku komiksach, książkach i grach inspirowanych "Star Wars".

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

Jak widać, "Gwiezdne Wojny" wciąż skrywają wiele sekretów, czekających na odkrycie. Jakie niespodzianki czekają nas w drugim sezonie "Mandaloriana"? Przekonamy się za jakiś czas. Kontynuacja serialu trafi na platformę Disney+ 2 października 2020 roku.

