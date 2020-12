Marvel skasował swój najnowszy serial. Oficjalny koniec telewizyjnego uniwersum

Najnowszy serial Marvela - "Helstrom" nie doczeka się kontynuacji. Produkcja została skasowana po pierwszym sezonie, co jest oficjalnym zakończeniem serialowego uniwersum.

Tego można się było spodziewać. Serial "Helstrom" nie otrzyma kolejnych sezonów, a co za tym idzie kończy erę produkcji telewizyjnych opartych na komiksach Marvela.

"Helstrom" - serial Marvela skasowany po pierwszym sezonie

Kiedy zapowiedziano, że na Hulu zadebiutuje serial "Helstrom", czyli telewizyjna wersja mrocznych przygód Daimona Hellstroma, większość fanów zadawała sobie pytanie: "po co?". I nie chodziło jedynie o fakt, że na warsztat wzięto mało znaną postać komiksową, ale raczej o to, że wówczas wiadomo było, jaką decyzję podjęli szefowie Disneya. Zaczęto wtedy wygaszać powoli wszystkie produkcje na licencji Mavela, które nie były bezpośrednio powiązane z kinowymi filmami.

Początkowo Marvel Studios miało plany, by MCU istniało dwutorowo - w kinie i w telewizji. Z czasem pomysł uległ modyfikacji. Seriale takie jak "Agenci S.H.I.E.L.D.", "Runaways" czy produkcje Marvela od Netfliksa pokorju "Daredevila" tylko w teorii rozgrywały się w tym samym świecie, co przygody kinowych bohaterów. W praktyce nie miały z uniwersum MCU za wiele wspólnego. Nadejście platformy Disney+ sprawiło, że finalnie zamknięto Marvel Television - oddział Marvel Studios odpowiedzialny za produkcje telewizyjne i obecnie jedyne seriale MCU to nadchodzące tytuły, których wystąpią gwiazdy znane z filmów.

Dlatego fani nie mieli złudzeń, że "Helstrom" pociągnie dłużej niż jeden sezon. Powstanie serial wynikało prawdopodobnie z umów z Hulu, które zawarto na długo przed decyzją o zamknięciu Marvel Television. Jak podaje The Hollywood Reporter, produkcja nie zostanie przedłużona, a co za tym idzie, zakończyła się wraz z emisją ostatniego odcinka, który trafił na Hulu w październiku 2020 roku.

"Helstrom" - o czym jest serial?

Produkcja miała być utrzymaną w konwencji horroru opowieścią o rodzinie, która skrywa mroczny sekret z piekła rodem. Głównymi bohaterami "Helstroma" było rodzeństwo o tytułowym nazwisku - Daimon (Tom Austen) i Ana (Sydney Lemmon). Wspólnymi siłami mieli za zadanie rozwiązać przerażającą zagadkę swojego pochodzenia. W pozostałych rolach wystąpili Elizabeth Marvel, Ariana Guerra, Robert Wisdom, June Carryl i Alain Uy. W Polsce "Helstrom" jest emitowany na kanale Fox. Ostatni odcinek będzie miał premierę 4 stycznia 2021 roku.