Marvel szuka niesłyszącej rdzennej Amerykanki do jednego z seriali. W kogo się wcieli?

W najbliższych latach MCU powiększy się nie tylko o nowych bohaterów nadchodzących filmów, ale również nowych seriali, które trafią na Disney+. Według najnowszych informacji do obsady jednego z nich ma dołączyć niesłysząca aktorka pochodząca z Ameryki Północnej lub Południowej. Trwają poszukiwania odpowiedniej osoby.

Seriale Marvela - Echo w MCU?

Już niedługo przyszłość filmowego uniwersum Marvela rozgałęzi się na produkcje kinowe i telewizyjne. Podobna koncepcja powstała wiele lat temu, ale finalnie okazało się, że seriale ABC i Netfliksa mają nie wiele wspólnego z tym, co dzieje się na dużym ekranie. Kevin Feige postanowił to w końcu zmienić i produkcje w odcinkach z Disney+ będą w pełni przenikać się z kinowymi hitami.

Jak donosi Daniel Richtman - niezależny dziennikarz, którego przecieki kilkukrotnie się potwierdziły, Marvel ogłosił casting na bohaterkę o imieniu Malia. Postać jest opisywana jako niezależna, atletyczna i bystra. Ma mieć około dwudziestu lat i pochodzić z jednej z rodzimych grup etnicznych obu Ameryk. W ramach poszerzania inkluzywności w MCU, twórcy mają nadzieję, że uda im się znaleźć niesłyszącą aktorkę.

Chociaż w komiksowym uniwersum Marvela pojawiło się wiele bohaterek będących rodzimymi mieszkankami obu Ameryk, Richtman uważa, że Malia będzie serialową odpowiedniczką postaci znanej jako Echo.

Maya Lopez zadebiutowała w dziewiątym numerze "Daredevila" z 1999 roku. Została powołana do życia przez Davida Macka i Joe'go Quesadę. Posiada moce podobne do złoczyńcy znanego jako Taskmaster - w nadzwyczajny sposób potrafi kopiować ruchy swoich przeciwników. Podobnie jak poszukiwana aktorka, jest niesłysząca.

W którym serialu miałaby zadebiutować Echo? Tego na razie nie wiemy. Obecnie fani na całym świecie oczekują premiery pierwszych seriali Marvela na Disney+. Pod koniec 2020 roku mają pojawić się dwie produkcje - "The Falcon and the Winter Soldier" oraz "WandaVision". Na początku 2021 roku zobaczymy serial o Lokim. W planach są również takie tytuły, jak "Hawkeye", "Moon Knight", "She-Hulk" i "Ms. Marvel". Na razie nie rozpoczęto jeszcze pracy na planach tych seriali.

