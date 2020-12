Marvel zapowiada nowe seriale. Wśród nich "Ironheart", "Secret Invasion" i "I Am Groot"

Rok 2020 nie należy do najszczęśliwszych dla widzów filmów Marvela. Z powodu pandemii koronawirusa w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie odbyła się żadna z planowanych premier filmów i seriali MCU. Jednak pod koniec roku twórcy Marvel Studios postanowili sprawić swoim fanom prezent w postaci ogłoszenia najważniejszych nowin dotyczących przyszłości superbohaterskiego świata. Jakie tytuły zapowiedziano na Disney Investor Day 2020?

Nowe seriale Marvela na Disney+

Już za kilka tygodni rozpocznie się nowy rozdział w historii Marvel Studios. Na platformie Disney+ zadebiutuje pierwszy serial na podstawie komiksów Domu Pomysłów, który rzeczywiście będzie rozgrywał się w MCU. Ale "WandaVision", "Falcon and the Winter Soldier", "Loki", "She-Hulk", "Ms. Marvel", "What If?" i "Hawkeye" to dopiero początek, bo w ambitnych planach Marvela jest całe multum nowych tytułów. Podczas Disney Investor Day 2020 zapowiedziano część z nich.

"Secret Invasion"

Jakiś czas temu pojawiły się informacje na temat serialu o Nicku Furym, w którego od lat wciela się Samuel L. Jackson. Okazały się w stu procentach prawdziwe. Gwiazdor wróci w produkcji "Secret Invasion", w którym zobaczymy również Bena Mendelsohna jako Skrulla Talosa, czyli jednego z bohaterów "Kapitan Marvel". Tytuł nawiązuje oczywiście do słynnej serii komiksów, w której okazało się, że rasa zmiennokształtnych kosmitów od lat infiltruje Ziemię. Od premiery "Spider-Man: Far From Home" fani czuli, że coś się święci i podejrzewali, że "Secret Invasion" prędzej czy później trafi do MCU.

"Ironheart"

Kolejną produkcją, na którą czekali miłośnicy Marvela jest "Ironheart". Czytelnicy komiksów mieli nadzieję, że to właśnie ta bohaterka zastąpi w filmach Iron Mana, tak jak to miało miejsce w papierowych seriach. Po długich oczekiwaniach twórcy potwierdzili, że Riri Williams przywdzieje zbroje i podąży drogą jednego z najpopularniejszych Avengers. W roli tytułowej zobaczymy Dominique Thorne. Riri to genialna wynalazczyni, która dzięki swoim umiejętnością stworzy jeszcze lepszą technologię, niż zrobił to Tony Stark.

"Armor Wars"

Kolejny nowy serial i tym razem zaskoczenie. W produkcji "Armor Wars" główną rolę odegra James Rhodes znany lepiej jako War Machine. W herosa ponownie wcieli się Don Cheadle. Tytuł nawiązuje oczywiście do słynnej serii komiksowej z końca lat 80., w której Spymaster ukradł technologię Starka i sprzedał ją złoczyńcom. W serialu również zobaczymy, co się stanie, kiedy cuda Iron Mana trafią w niepowołane ręce.

"I Am Groot"

Swojej własnej produkcji doczeka się również ulubieniec miłośników "Strażników Galaktyki". Solowe przygody drzewopodobnego kosmity imieniem Groot będą serialem krótkometrażowym, w którym zapewne nie zabraknie dozy komedii. Według zapowiedzi widzowie mają śledzić losy małego Groota, ale zapewne nie zabraknie występów gościnnych obsady kinowego hitu Jamesa Gunna.

"Guardians of the Galaxy Holiday Special"

Zostając przy "Strażnikach Galaktyki" warto też wspomnieć, że Gunn odpowie za specjalne świąteczne wydanie przygód kosmicznej drużyny superbohaterów. "Guardians of the Galaxy Holiday Special" trafi an Disney+ w Boże Narodzenie 2022, a więc tuż przed premierą trzeciej części kinowej serii.

"Hawkeye"

Zdjęcia do tej produkcji ruszyły pełną parą, a fotki z planu jakiś czas temu potwierdziły, że oprócz Jeremy'ego Rennera w jednej z tytułowych ról zobaczymy Hailee Steinfeld. W obsadzie znajdą się również Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James i debiutująca Alaqua Cox, która jak przewidywali ani wcieli się w Mayę Lopez, znaną lepiej jako Echo.

"She-Hulk"

Kolejny serial, który został zapowiedziany jakiś czas temu, ale okrył się tajemnicą, kiedy pojawiły się zawirowania obsadowe. Okazuje się, że poprzednie doniesienia o odtwórczyni głównej roli był prawdziwe. Oficjalnie potwierdzono, że Tatiana Maslany wcieli się w główną bohaterkę. W serialu pojawi się również Mark Ruffalo jako Hulk oraz po wielu latach do MCU powróci Tim Roth, ponownie grając w złego Abomintiona.

"MoonKnight"

Produkcja opowie o skomplikowanym antybohaterze, który musi się zmagać nie tylko z przestępcami, ale również własną psychiką. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w tytułową postać, ale zdradzono, że reżyserem serialu został Mohamed Diab.

Filmy Marvela - nowe informacje z Disney Investor Day 2020

To jednak nie koniec niespodzianek dotyczących MCU. Podczas Disney Investor Day 2020 zapowiedziano również garść informacji dotyczących filmów Marvela. Ponownie potwierdziło się kilka fanowskich domysłów, ale nie brakuje też zaskoczeń.

"Ant-Man 3"

Zdradzono między innymi tytuł nadchodzącego sequela serii "Ant-Man". Film w reżyserii Peytona Reeda, który trafi do kin w 2022 roku nazwano "Ant-Man: Quantumania". Potwierdzono również, że głównym antagonistą zostanie Kang Zdobywca, którego zagra Jonathan Majors. Istnieje spora szansa, że złoczyńca będzie kolejnym przeciwnikiem pokroju Thanosa. Biorąc pod uwagę istnienie podróży w czasie i wycieczek po alternatywnych wymiarach, których istnienie zostało potwierdzone w MCU, w najbliższych latach superherosów czekają naprawdę niesamowite przygody. W rolach głównych powrócą Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas i Michelle Pfeiffer. Zobaczymy też Kathryn Newton, która zagra Cassie Lang - następczynię tytułowego bohatera.

"Doctor Strange 2"

Będąc przy podróżach w czasie i alternatywnych wymiarach nie można nie wspomnieć, że film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", który sądząc po tytule, poruszy ten wątek, został oficjalnie powiązany z wydarzeniami z produkcji "WandaVision" i "Spider-Man 3". Oznacza to, że rzeczywiście możemy spodziewać się alternatywnych wersji pajęczego herosa, a co za tym idzie powrotu gwiazd poprzednich wcieleń Petera Parkera. Poza tym w filmie zadebiutuje postać Ameriki Chavez - shuperbohaterki z innego wymiaru.

"Kapitan Marvel 2"

O kontynuacji losów Carol Danvers (Brie Larson) wiadomo niewiele. Potwierdzono, że premiera filmu się opóźni, a w obsadzie zobaczymy Teyonę Parris - aktorke, która zadebiutuje jako dorosła Monica Rambeau w nadchodzącym serialu "WandaVision". Istnieje szansa, że bohaterka, podobnie jak w komiksach Marvela zyska supermoce i zostanie Photon, Spectrum lub Pulsar (miała bardzo dużo pseudonimów). W produkcji zobaczymy też poznaną w serialu Kamalę Khan, czyli Ms. Marvel.

"Fantastic Four"

Oficjalnie potwierdzono też to, co fani wiedzieli od jakiegoś czasu. Do MCU wkroczy Pierwsza Rodzina Marvela - Fantastic Four. Zaprezentowano logo nadchodzącego filmu i zdradzono, kto go wyreżyseruje. Za przygody Mr. Fantastica, Invisible Woman, Human Torcha i Thinga odpowie Jon Watts - dotychczasowy reżyser solowej serii o Spider-Manie.

"Blade"

Podobnie jak w przypadku "Fantastycznej Czwórki" potwierdzono również, że "Blade" z Mahershala Alim w roli głównej nadal jest brany pod uwagę jako produkcja kinowa i niebawem ruszą do niej zdjęcia.

Wygląda więc na to, że mimo rocznego przestoju, fani Marvela mają na co czekać.