Michelle Pfeiffer jako pierwsza dama. "The First Ladies" odpowiedzią na "The Crown"?

Inauguracja Joe Bidena i Kamali Harris odbyła się co prawda dwa dni temu, my jednak wciąż pozostajemy w prezydenckiej tematyce. Tym razem jednak skupimy się na pierwszych damach, których życie w Białym Domu i wpływ na losy jednego z największych mocarstw na świecie, staną się tematem nowej antologii produkowanej dla stacji Showtime. W obsadzie tego wyjątkowego projektu znalazły się Michelle Pfeiffer ("Ant-Man and The Wasp") i Viola Davis ("Ma Rainey: Matka Bluesa").

"The First Ladies": Michelle Pfeiffer jako Betty Ford

Michelle Pfeiffer, gwiazda "Człowieka z blizną", "Młodych gniewnych" i "Powrotu Batmana", która po prawie 40 latach kariery dołączyła do MCU jako oryginalna Wasp, wcieli się w Betty Ford, żonę Geralda Forda, 38. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W latach jego urzędowania (1974-77) Betty Ford brała aktywny udział w polityce społecznej i otwarcie wypowiadała się na temat uzależnień (w tym własnego alkoholizmu), podnosząc społeczną świadomość w tym zakresie. Do dziś uchodzi za jedną z najbardziej otwartych i aktywnych politycznie pierwszych dam w historii USA.

Bohaterkami pierwszego sezonu "The First Ladies" (tytuł roboczy) będą też Michelle Obama i Eleanor Roosevelt, które - podobnie jak Betty Ford - odegrały znacznie większą rolę w dziejach, niż stanie u boku swojego męża. Jak ogłoszono już wcześniej, Michelle Obamę zagra Viola Davis - zdobywczyni Oscara za "Fences", którą ostatnio mogliśmy oglądać w tytułowej roli w filmie "Ma Rainey: Matka Bluesa".

"The First Ladies" będzie amerykańskim "The Crown"?

Czy opowieść o pierwszych damach USA ma być amerykańską odpowiedzią na niezwykle popularny serial "The Crown"? Na tym etapie produkcji trudno to ocenić. Sukces 4. sezonu produkcji Netfliksa na pewno utorował drogę kolejnym serialom o kobietach u szczytów władzy, które nareszcie zaczynają trafiać do mainstreamu. I to jest fakt, na którym należy się skupić w przypadku antologii "The First Ladies". Amy Israel, wiceprezes w Showtime Networks, skomentowała nadchodzący projekt słowami:

Michelle Pfeiffer i Susanne Bier dołączyły do genialnej i niedoścignionej Violi Davis, aby przedstawić niezwykłe historie tych kobiet w pilnym, wciągającym i dawno spóźnionym temacie. Michelle wnosi autentyczność, wrażliwość i złożoność do wszystkich swoich ról, a Susanne jest wizjonerską reżyserką, która rządzi ekranem z zawziętą szczerością i wyjątkowym stylem wizualnym. Nie moglibyśmy być bardziej zachwyceni, niż mając tak wspaniałe artystki przed i za kamerą - szczególnie w tak wyjątkowym momencie dla naszego narodu, kiedy stoimy przed potężną obietnicą nowej Pierwszej Damy.

Kto stoi za projektem "The First Ladies"?

Pomysłodawcą i jednym ze scenarzystów "The First Ladies" jest Aaron Cooley, którego skryptem zainspirowali się Cathy Schulman i Jeff Gaspin, postanawiając przenieść go na ekran. Reżyserką antologii o pierwszych damach będzie Susanne Bier, zdobywczyni Oscara za "W lepszym świecie" i nagrody Emmy za "Nocnego Recepcjonistę". Serial produkowany jest na zlecenie Showtime i Lionsgate Television. Role producentów wykonawczych pełnić będą Cooley, Schulman, Gaspin, Kaplan, Bier, Tennon, Wang i gwiazda produkcji - Viola Davis. Póki co nie ustalono jeszcze daty premiery dla "Pierwszych Dam".