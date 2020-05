"Milczenie owiec" wraca w wersji serialowej. Kiedy będzie emitowane?

"Milczenie owiec" to kultowy film z mistrzowską rolą Anthony'ego Hopkinsa jako Hannibala Lectera. Do dziś cieszy się ogromną popularnością, choć od jego premiery minęło 19 lat. Nic więc dziwnego, że na fali popularności, a może też trochę sentymentu fanów produkcji, powstaje serial, który ma opowiadać historię bohaterów pół roku po tym, co działo się w filmie. Serial "Clarice" został zamówiony przez stację CBS i skupi się na życiu agentki FBI, Clarice Starling, w której postać w filmie wcieliła się Jodie Foster.

"Milczenie owiec" serial. Już wiadomo, kiedy będzie emitowany

Tym razem agentkę Starling zagra Rebecca Breeds. Akcja serialu będzie rozgrywać się w 1993 roku i skupi się przede wszystkim na dalszej działalności Clarice, do której będą lgnąć niebezpieczni szaleńcy.

I choć szczegóły produkcji poznaliśmy już jakiś czas temu, wciąż nie było wiadomo, kiedy "Clarice" pojawi się na ekranach. Teraz, co prawda, nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty, wiemy jednak, że premiera została zaplanowana w Stanach Zjednoczonych na tzw. "midseason". Co to oznacza?

"Midseason" to określenie znane w amerykańskiej telewizji jako okres, który rozpoczyna się wraz z nadejściem nowego roku. W związku z tym możemy spodziewać się, że "Clarice" na srebrnym ekranie pojawi się w okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku.

"Clarice" nie jest pierwszym serialem, który powstaje na motywach powieści Thomasa Harrisa, pt. "Hannibal". Nie licząc oczywiście produkcji filmowych, mogliśmy już oglądać serial "Hannibal", w którym główną rolę odegrał Mads Mikkelsen. Teraz przyszedł czas zajrzenia w głąb osobowości agentki Starling.

Zobacz także: Willem Dafoe jako Hannibal i Gillian Anderson w roli agentki Starling w Deepfake'u "Milczenia owiec" [WIDEO]