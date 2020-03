"Miłość jest ślepa": Netflix zamówił kolejne 2. sezony randkowego show. Kiedy nowe odcinki?

"Miłość jest ślepa" to randkowe reality show od platformy Netflix, na punkcie której widzowie dosłownie oszaleli. Ku ich szczęściu przedstawiciele giganta streamingowego postanowili kontynuować przygodę z programem. Powstaną bowiem kolejne dwa sezony. Co wiemy o nowych odcinkach?

"Miłość jest ślepa" - powstaną 2. nowe sezony

Koncepcja programu jest bardzo prosta - grupa młodych osób rozmawia ze sobą nie widząc swoich twarzy. Przez kilka dni zbliżają się do siebie, dochodzi do zaręczyn, a dopiero wówczas do pierwszego spotkania face to face. Pierwsza seria składała się z 11 odcinków i wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Nic zatem dziwnego, że Netflix zdecydował się na kontynuację programu.

Choć data premiery 2. sezonu "Love is Blind" nie jest obecnie znana, mówi się, że kolejne odcinki ukażą się w 2021 roku. Ja poinformowała jedna z uczestniczek 1. serii, na terenie Chicago trwają obecnie castingi do 2. sezonu.

