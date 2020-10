Co z 3. sezonem "Mindhuntera"? David Fincher rozwiewa wątpliwości

Od premiery 2. sezonu serialu "Mindhunter" minął ponad rok, mimo to fani serii o niepokornym agencie Fordzie wciąż wierzyli, że Netflix ogłosi jeszcze start produkcji kolejnej serii odcinków. Nawet po tym, jak w styczniu 2020, pojawiła się informacja, że rozwiązano kontrakty z gwiazdami serialu. Teraz sprawę skomentował sam David Fincher, twórca, producent i reżyser większości odcinków "Mindhuntera", tym samym przesądzając o losie produkcji.

"Mindhunter": David Fincher o 3. sezonie serialu

Mimo, iż jeszcze nie tak dawno David Fincher twierdził, że pomysłów wystarczy mu na minimum 5 sezonów serialu o seryjnych mordercach, najwyraźniej zmęczył się pracą nad "Mindhunterem" i zmienił zdanie. W wywiadzie dla Vulture powiedział:

" Żyliśmy tam (w Pittsburghu - przyp.red.) przez prawie 3 lata. Jakieś sześć czy siedem miesięcy rocznie. Mindhunter dużo mnie kosztował. To 90 godzin pracy tygodniowo. Pochłania wszystko w Twoim życiu. Kiedy skończyłem, byłem mocno wykończony. Powiedziałem wtedy - nie wiem, czy mam teraz dość sił, by zaczynać sezon trzeci. "

Dodatkowym obciążeniem dla reżysera "Fight Clubu" był fakt, że tak bardzo nie spodobał mu się scenariusz 2. sezonu, że wyrzucił wszystko, co zostało napisane i zaczął od nowa, awansując Courtenay Miles na stanowisko co-showrunnerki serialu. Po ukończeniu "Mindhuntera 2" zabrał się za prace nad pełnometrażowym filmem "Mank", który również zrealizował we współpracy z Netflix, odkładając 3. sezon serialu o agencie Fordzie na bliżej nieokreśloną przyszłość przy pełnym błogosławieństwie ze strony szefów serwisu streamingowego. Tedd Sarandos i Cindy Holland nie naciskali na Finchera nie tylko ze względu na jego samopoczucie, ale również (a raczej przede wszystkim) dlatego, że z finansowego punktu widzenia niespecjalnie zależało im na kontynuowaniu "Mindhuntera". Jak wyjaśnił filmowiec:

" Jak na oglądalność, jaką miał, to był bardzo drogi serial. Rozmawialiśmy o tym (z szefami Netfliksa - przyp. red.). Powiedzieli - skończ "Manka" i wtedy zobacz, jak się będziesz z tym czuł. Ale szczerze, nie wydaje mi się, że będziemy w stanie zrobić to za mniej pieniędzy niż sezon drugi. A w pewnych kwestiach musisz być realistą - ilość dolarów musi się równać ilości gałek ocznych. "

"Mindhunter" - czy będzie 3. sezon?

Wypowiedzi Davida Finchera przypieczętowały więc to, czego spodziewaliśmy się od dawna. Serial "Mindhunter" nie doczeka się 3. sezonu. W myśl zasady "nigdy nie mów nigdy", Netflix nie odbiera fanom ostatniej nadziei, twierdząc, że "może za 5 lat" powrócą do pracy nad kontynuacją produkcji. 5 lat to jednak bardzo dużo, jeśli chodzi o przerwę między sezonami serialu, więc trudno brać te słowa za wiążącą obietnicę.

Fani twórczości Davida Finchera na Netflix, nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Już 4 grudnia 2020 w serwisie zadebiutuje najnowszy film reżysera pt. "Mank", opowiadający o okolicznościach powstania "Obywatela Kane'a".