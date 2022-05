"Moon Knight" dobiegł końca. Czy mamy się spodziewać drugiego sezonu produkcji?

Chwilę po zakończeniu "WandaVision" dowiedzieliśmy, że serial doczeka się spin-offu o Agathcie Harkness, a Wanda powróci w "Doktorze Strange'u 2". W scenach po napisach końcowych "Lokiego" dowiedzieliśmy się, że serial doczeka się 2. sezonu, a dzień po finale "Falcona/Kapitana Ameryki i Zimowego Żołnierza" Marvel ogłosił, że powstanie film "Kapitan Ameryka 4". Dlatego po zakończeniu "Moon Knighta" samo nasuwa się pytanie - co dalej?

Odpowiedzi na to pytanie postanowili poszukać odpowiedzi dziennikarze portalu Deadline. Ci na szczęście mieli całkiem pod ręką reżysera i producenta wykonawczego "Moon Knighta" Mohameda Diaba i innego producenta wykonawczego, Granta Curtisa.

Pierwszy z panów powiedział całkiem szybko, że "nie ma pojęcia, czy będzie kolejny sezon", tłumacząc reporterom Deadline:

Marvel raczej nie jest konwencjonalny w tym co robi, więc nawet jeżeli lubią postać i chcą rozbudować jej świat, to może to zaowocować drugim sezonem serialu, ale też pełnometrażowym filmem, czy też dołączeniem do jakiejś drużyny albo innego herosa. Ja też jestem jak fan i mnie trzymają w niepewności!