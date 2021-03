To była jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Szwecji. Poplątana sieć religii, seksu i morderstwa, manipulowanie dowodami i mnóstwo niewyjaśnionych wątpliwości skłoniły dziennikarzy śledczych do ponownego przyjrzenia się sprawie z 2004 roku. Martin Johnson i Anton Berg postanowili dotrzeć do ludzi, którzy wiedzą, co naprawdę wydarzyło się w Knutby. Efektem ich śledztwa jest serial dokumentalny "Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj" wyreżyserowany przez Henrika Georgssona ("Wallander").

Morderstwo w Knutby: Co wydarzyło się w szwedzkiej sekcie?

10 stycznia 2004 roku w szwedzkim prowincjonalnym miasteczku Knutby w okolicach 4:40 nad ranem rozległy się strzały. Postrzelony został 30-letni mężczyzna, Daniel Linde. Dwie godziny później odkryto ciało jego sąsiadki, Alexandry Fossomo. Młoda kobieta, żona pastora lokalnego zboru zielonoświątkowców, została zamordowana we własnym łóżku. Następnego dnia do winy przyznała się 26-letnia Sara Svensson, która pracowała jako niania w domu pastora, i należała do jego kościoła.

Uwaga całego świata zwróciła się wówczas w stronę odłamu zielonoświątkowców z Knutby, który uważano za sektę. Proces sądowy dotyczący tej sprawy stał się międzynarodową sensacją, tym bardziej, że ujawniono związki seksualne pastora zarówno z kobietą, która przyznała się do zbrodni, jak i z żoną postrzelonego mężczyzny.

"Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj" - zwiastun dokumentu

W dokumencie HBO Europe "Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj" uznani dziennikarze Martin Johnson i Anton Berg we współpracy z Henrikiem Georgssonem podejmują próbę rzucenia nowego światła na tę sensacyjną sprawę. Dziennikarze badają nowe tropy oraz materiały, które nigdy wcześniej nie zostały ujawnione, a także rozmawiają z osobami, które dopiero po latach milczenia zdecydowały się zabrać głos. W tym z Sarą Svensson, która twierdzi, że wzięła na siebie winę za zbrodnię, którą popełnił ktoś inny.

Oglądaj

Serial dokumentalny "Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj" jest produkcją oryginalną HBO Europe. Jego premiera odbędzie się 4 kwietnia 2021. Tego dnia na HBO GO trafi wszystkie 6 odcinków dokumentu. Pierwszy odcinek na antenie HBO zostanie wyemitowany 8 kwietnia 2021.