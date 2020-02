Mordowanie nazistów przy dźwiękach The Stooges, czyli krwawy zwiastun serialu "Hunters"

Już niedługo do oferty platformy Amazon Prime dołączy serial "Hunters" - produkcja, w której postać grana przez Ala Pacino założy grupę, mającą na celu znalezienie i eksterminację nazistów, którzy po wojnie uciekli do USA i wiodą spokojne życie. Akcja serialu dzieje się w latach 70. i została oparta na faktach. W sieci pojawił się najnowszy, brutalny zwiastun "Hunters".

"Hunters" - nowy zwiastun serialu o łowcach nazistów

Za serialem stoją Jordan Peele i David Weil. Nazwisko tego pierwszego twórcy nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę występujący w zapowiedzi klimat - mieszankę powagi z lekkim poczuciem humoru, a także krwawe sceny, których nie powstydziłoby się kino grozy. Peele wyreżyserował horrory "Uciekaj!" i "To my" i został okrzyknięty jednym z najlepszych twórców gatunku w XXI wieku. Nie dziwi więc, że członkowie tytułowej grupy posuwają się do naprawdę radykalnych kar wymierzonych w dawnych popleczników Hitlera. Zresztą przekonajcie się sami.

W zwiastunie oprócz scen zemsty na nazistach nie zabrakło humoru i klimatu okresu, w którym rozgrywa się "Hunters". W tle słychać między innymi "I Wanna Be Your Dog" zespołu The Stooges. Lata 70. przejawiają się też w kostiumach i scenografii. Produkcja będzie miała więc klima przywodzący na myśl filmy Quentina Tarnatino, co jest kolejnym walorem produkcji. W trailerze poznajemy też głównych bohaterów, którzy wchodzą w skład drużyny tropiącej nazistów. Jak widać na załączonym obrazku, jej skład jest nadzwyczaj barwny.

"Hunters" - kiedy premiera?

Oprócz Ala Pacino w produkcji wystąpią między innymi Logan Lerman, Josh Radnor, Kate Mulvany, Carol Kane, Dylan Baker oraz Lena Olin. Produkcja trafi na platformę streamingową Amazon Prime w roku 2020. Pierwszy odcinek "Hunters" zadebiutuje 21 lutego 2020 roku.

