"Mrs. America" ukaże się na platformie HBO GO już w sobotę 18 kwietnia 2020 roku. Główną rolę odgrywa tu dwukrotna zdobywczyni Oscara - Cate Blanchett. Co wiemy o serialu?

"Mrs. America" od jutra w HBO GO. O czym opowie serial z Cate Blanchett w roli głównej?

Akcja "Mrs. America" rozgrywać się będzie w latach 70. XX wieku. Główna oś fabularna dotyczyć będzie wojny kulturowej, która na zawsze odmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych i zaowocowała powstaniem organizacji Moral Majority.

Poznamy tu historię ruchu walczącego o wprowadzenie Equal Rights Amendment - poprawki do konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa oraz sprzeciwiającej się temu konserwatystki Phyllis Schlafly (w tej roli Cate Blanchett). Całość opowiedziana zostanie z perspektywy żyjących wówczas kobiet: samej Phyllis Schlafly oraz walczących po drugiej stronie barykady feministek Glorii Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Belli Abzug i Jill Ruckelshaus.

Showrunnerką serialu jest Emmy Dahvi Waller ("Mad Men"), zaś rolę producentów wykonawczych pełnią Stacey Sher ("Django"), Coco Francini, Cate Blanchett oraz Anna Boden i Ryan Fleck ("Kapitan Marvel"), którzy wyreżyserowali cztery odcinki. W obsadzie znaleźli się: Cate Blanchett, Rose Byrne, Margo Martindale, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Tracey Ullman, Sarah Paulson, John Slattery, Jeanne Tripplehorn, Ari Graynor, Melanie Lynskey oraz Kayli Carter.

Premiera pierwszego odcinka "Mrs. America" odbędzie się 18 kwietnia 2020 roku na platformie HBO GO. Na kanale HBO zostanie on wyemitowany 1 maja 2020 roku na godzinie 21:10. Kolejne odcinki pojawiać się będą co tydzień i będzie ich łącznie dziewięć.