"Ms. Marvel" ukształtuje przyszłość MCU? Zobaczcie zwiastun nowego serialu Disney+

Ms. Marvel - oto pierwszy zwiastun nowego serialu

"Ms. Marvel" to kolejny serial platformy Disney+, który powstał we współpracy z Marvel Studios i należy do świata Marvel Cinematic Universe. Główną bohaterką jest nastoletnia Kamala Khan, która jest absolutną fanatyczką Avengers, a zwłaszcza Kapitan Marvel. Jak widzimy w zwiastunie, dziewczyna nie ma zbyt dużo szczęścia w życiu socjalnym i szkolnym, a jej egzystencja zostaje wywrócona do góry nogami, kiedy znajduje kosmiczny artefakt dający jej supermoce.

Krótko mówiąc, "Ms. Marvel" będzie takim "Bajerem z Bel-Air" w wersji superbohaterskiej. Wiecie, komedia z nastolatką w roli głównej, nagłe wywrócenie życia do góry nogami i poznanie na własnej skórze świata, o którym się tylko słyszało... Wszystko się zgadza. Zwiastun nadchodzącego serialu zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Sama Ms. Marvel zadebiutowała na kartach komiksu w 2013 roku i całkiem szybko zaskarbiła sobie przychylność odbiorców. Już teraz wiadomo, że postać, którą poznamy w serialu, będziemy mogli oglądać także na wielkim ekranie. Kamala Khan ma bowiem pojawić się w "The Marvels" już w lutym 2023 roku.

Showrunnerką i główną scenarzystką serialu jest Bisha K. Ali, która współpracowała już przy serialu Disneya/Marvel Studios "Loki" oraz miniserialu Hulu "Cztery wesela i pogrzeb" w roli scenarzystki.

Na ekranie zobaczymy takich aktorów i aktorki jak: Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Matt Lintz, Zenobia Shroff czy Mohan Kapur. Premiera serialu jest planowana na 8 czerwca 2022 roku.