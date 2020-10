Już niedługo zadebiutuje pierwszy serial Marvela bezpośrednio powiązany z kinowymi filmami. W planach Marvel Studios są kolejne tytuły, nad którymi trwają prace. Wśród nich znajduje się długo wyczekiwana adaptacja przygód Ms. Marvel. Twórcy produkcji wybrali w końcu aktorkę, która zagra Kamalę Khan.

"Ms. Marvel" - aktorka, która zagra Kamalę Khan

Po "Avengers: Endgame" stało się jasne, że przyszłość uniwersum należy do młodszych superbohaterów, którzy dopiero za jakiś czas zadebiutują w MCU. Jedną z nich jest Kamala Khan, lepiej znana jako Ms. Marvel. Heroina dostała własny serial na Disney+, który wszedł na kolejny etap prac. W końcu obsadzono odtwórczynię tytułowej roli.

Jak donosi Deadline w Ms. Marvel wcieli się debiutantka Imon Vellani. Mimo braku ról na koncie twórcy serialu zadecydowali, że najbardziej nadaje się do roli Kamali Khan.

Nie oznacza to jednak, że nie jest znana w środowisku filmowym. W 2019 roku była członkinią Next Wave Committee na Toronto Film Festival. Wraz z innymi członkami grupy pomagała wprowadzić znaczące zmiany w Hollywood dotyczące wprowadzenia do filmów różnorodności.

Reżyserem serialu "Ms. Marvel" zostali Adil El Arbi i Bilall Fallah znani z filmu "Bad Boys for Life". Nad produkcją będą czuwać również nagrodzona Oscarem Sharmeen Obaid-Chinoy i Meera Menon, która reżyserowała takie tytuły jak "The Walking Dead", "Punisher", czy "Outlander".

Serial opowie o nastolatce pakistańskiego pochodzenia, która musi sobie radzić nie tylko z okresem dorastania i problemami wynikającymi z tradycjami jej rodziców, ale również z supermocami, pozwalającymi jej na dowolną manipulację swoim ciałem. Kamala Khan zadebiutowała w 2012 roku jako pierwsza muzułmańska superbohaterka z własnym komiksem. Tytuł odniósł ogromny sukces i Ms. Marvel szybko zdobyła niesłychaną popularność wśród fanów Marvel Comics. Serial o Kamali ma być jedynie początkiem jej świetlanej przyszłości w MCU.

"Ms. Marvel" - kiedy premiera?

Pandemia koronawirusa znacznie wpłynęła na plany dystrybucyjne Marvel Studios. W roku 2020 nie ukazał się żaden film MCU. Opóźniły się też daty premier zapowiedzianych seriali Disney+. Pod koniec roku zobaczymy jedynie "WandaVision". W 2021 roku zadebiutują natomiast "Falcon and the Winter Soldier" i "Loki". Prawdopodobnie pierwszy odcinek "Ms. Marvel" zobaczymy w tym samym roku, ale na razie nie zdradzono żadnych konkretów.

