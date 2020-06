Multikino ponownie otwiera drzwi. Pierwsze seanse już jutro. Repertuar Was zaskoczy

Wczoraj informowaliśmy, że sieć multipleksów Cinema City ogłosiła, że otworzy drzwi dla klientów już 3 lipca. Niedługo potem zawtórowała im sieć Helios. Dzisiaj dowiadujemy się, że sieć Multikino otworzy się dwa tygodnie wcześniej, a konkretniej – już jutro, tj. w piątek 19 czerwca. Jest tylko pewien haczyk.

Multikino poinformowało o decyzji za pośrednictwem swojej strony internetowej. Paweł Świst, prezes zarządu, w ten sposób mówi o ponownym otwarciu:

"

Dziś świat jest inny niż trzy miesiące temu i Multikino dostosowało się do obecnej sytuacji. Natomiast to co od lat jest u nas niezmienne, to najlepsze produkcje filmowe z najwyższą jakością obrazu i dźwięku oglądane w komfortowych warunkach. Po wznowieniu działalności w repertuarze filmowym widzowie znajdą nowe produkcje, tytuły, które były w kinach na początku 2020 r. oraz kultowe filmy, które zawsze warto zobaczyć na wielkim ekranie. "