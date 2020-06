Muppety powracają! Zobaczcie zwiastun serialu "Muppets Now" od Disney +

Tęsknicie za Muppetami? Już wkrótce zadebiutuje serial opowiadający o przygodach Kermina i reszty. W sieci ukazał się zwiastun i nowe zdjęcia promujące produkcję.

Zwiastun serialu "Muppets Now" prezentuje się następująco:

W serialu zobaczymy sześć odcinków, w których pojawią się Kermit, Piggy i cała reszta muppetowej ekipy. Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:

"

"Muppets Now" to prawdziwa nowość dla studia. To serial pełen improwizacji, komediowych gagów i sławnych przyjaciół Muppetów. W 6-odcinkowym sezonie Scooter spieszy się, by dotrzymać terminów dostaw i dostarczyć nową serię Muppetów do streamingu. Zmierzy po drodze z licznymi przeszkodami i komplikacjami, czego nie ułatwi mu tytułowa ekipa.

Od rozmaitych eksperymentów, po porady dotyczące stylu życia od bajecznej Miss Piggy - każdy odcinek jest pełen zabawnych segmentów. "