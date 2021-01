Musicalowy odcinek i przyszłość MCU w nowych zapowiedziach "WandaVision"

Marvel Studios zaprezentowało dwie nowe zapowiedzi serialu "WandaVision". Chociaż nie są długie, obie kryją w sobie ważne informacje na temat tego, co czeka fanów MCU.

"WandaVision" - nowe teasery serialu Marvela

Na premierę pierwszego serialu Marvel Studios na Disney+. Będzie to ważne wydarzenie nie tylko dlatego, że to pierwsza tego typu odcinkowe przedsięwzięcie z aktorami znanymi z filmów Marvela, ale przede wszystkim z innego powodu. "WandaVision" będzie pierwszą produkcją MCU od premiery filmu "Spider-Man: Far From Home", która miała miejsce w lipcu 2019 roku.

Pandemiczny przestój sprawił, że premiera "Black Widow" została przeniesiona o ponad rok i na barkach serialu o Scarlet Witch i Visionie spocznie otwarcie Fazy Czwartej kinowego uniwersum, o czym informują nowe zapowiedzi. Oto jak się prezentują.

Oglądaj

Pierwszy jest o wiele dłuższy i zawiera więcej fragmentów scen z serialu. Pojawia się między innymi sugestia, że zobaczymy musicalową sekwencję, albo nawet cały odcinek żywcem wzięty z jednej z produkcji Boba Fosse'a. Wskazują na to wodewilowe stroje głównych bohaterów i hasło "Hello, Westview!" wykrzykiwane przez Visiona. Biorąc pod uwagę pastiszową konwencję "WandaVision" jest to całkiem możliwe.

W obu teaserach pojawia się też dewiza produkcji - "Nowy rok", która zmienia się w "Nową erę". Chodzi oczywiście o nowy rozdział MCU, czyli nadchodzącą Fazę Czwartą, w której nie tylko powrócą dobrze znani bohaterowie, ale również nowe postacie takie jak Eternals czy Shang-Chi.

"WandaVision" - kiedy premiera?

W serialu ze scenariuszem Jaca Schaeffera reżyserowanym przez Matta Shakmana wystąpili Elizabeth Olsen w roli Wandy Maximoff/Scarlet Witch, Paul Bettany jako Vision, Randall Park jako Agent Jimmy Woo, Kat Dennings w roli Darcy Lewis, Teyonah Parris wcielającą się w dorosłą Monicę Rambeau oraz Kathryn Hahn grającą tajemniczą Agnes. "WandaVision" trafi na platformę streamingową Disney+ już 15 stycznia 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial będzie dostępny w Polsce.