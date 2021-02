"My dzieci z dworca ZOO" to nowy niemiecki serial zrealizowany na podstawie kultowej książki o berlińskiej młodzieży. Premiera już w lutym 2021 na HBO GO.

Kto w podstawówce nie czytał wyznań młodej narkomanki z Berlina Zachodniego, ten nie miał chyba szkolnej biblioteki. Na szczęście dzięki HBO będzie mógł wreszcie nadrobić zaległości i poznać Christiane F., której wspomnienia posłużyły za podstawę książki "My dzieci z dworca ZOO".

O czym opowie serial "My dzieci z dworca ZOO"?

Nowy ośmioodcinkowy serial ukaże prowokacyjną historię sześciorga nastolatków, którzy żyją w samym sercu Berlina, intensywnie poszukując siebie. Główną osią historii są losy Christiane F., której życie rozsypuje się w momencie rozstania jej rodziców. Dziewczyna ucieka z domu, by odnaleźć się w niezwykle kuszącym alternatywnym świecie, w którym spotyka nowych towarzyszy szalonych przygód.

Stella, Babsi, Axel, Michi i Benno spędzają czas na undergroundowych imprezach w pełnych narkotyków berlińskich klubach. Są odważni, z pozoru silni, a swe szalone życie wiodą w "raju" przepełnionym feerią kolorów, brawury i ekscytacji. Jednak ich hedonistyczne uniesienia niosą ze sobą nie tylko pełne euforii wzloty, ale i mroczne, niebezpieczne upadki. Podczas gdy ich związki na zmianę rozwijają się i rozpadają, osobiste traumy wciągają ich w wir, z którego nie każdy jest w stanie uciec.

Serial zaprezentuje poszerzoną wersję tego, co znamy z książki "My dzieci z dworca ZOO". Książki, która została przetłumaczona na 30 języków i sprzedała się w 5 milionach egzemplarzy na całym świecie.

"My dzieci z dworca ZOO": obsada i twórcy

Reżyserem serialu jest Philipp Kadelbach ("SS-GB", "Generation War"), który stworzył go wraz Annette Hess pełniącą obowiązki głównej scenarzystki oraz producentki kreatywnej. W głównych rolach produkcji "My dzieci z dworca ZOO" występują młodzi niemieccy aktorzy: Jana McKinnon jako Christiane, Lena Urzendowsky jako Stella, Michelangelo Fortuzzi jako Benno, Jeremias Meyer jako Axel, Lea Drinda jako Babsi oraz Bruno Alexander jako Michi. Dla oddania wyjątkowego charakteru historii, muzyka do serialu została zainspirowana twórczością Davida Bowie’go i we współpracy z David Bowie Estate. Jej autorami są Robot Koch i Michael Kadelbach, łączący współczesne styl z ikonicznymi brzmieniami.

Producentami są Sophie von Uslar i Oliver Berben. Serial wyprodukowany został przez Constantin Television Production w koprodukcji z Amazonem. W roli koproducentów zaangażowane były również spółki Wilma Film (Czechy) oraz Cattleya (Włochy).

"My dzieci z dworca ZOO" - kiedy premiera?

Premiera serialu "My dzieci z dworca ZOO" odbędzie się już 27 lutego 2021 w HBO GO. Co istotne, platforma wyjątkowo udostępni wszystkie 8 odcinków tego samego dnia. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na kwiecień 2021.