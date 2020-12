Na Disney+ trafiła nieocenzurowana wersja "Spider-Mana". Fani w końcu mogą zobaczyć usuniętą scenę

Animowany serial "Spider-Man" z 1994 roku do tej pory najczęściej był emitowany w ocenzurowanej formie. Dzięki Disney+ oryginalna scena z kreskówki powróciła na swoje miejsce.

"Spider-Man" - serial animowany odcenzurowany na Disney+

Do tej pory Disney raczej słynął z cenzurowania prezentowanych przez siebie treści. Czasem nawet swoich własnych, jak miało to miejsce w przypadku wielu tytułów, które trafiły na platformę Disney+.

Dzięki usłudze streamingowej Disneya możemy oglądać nie tylko klasykę spod szyldu logo z uszami Myszki Miki, ale również różne tytuły na licencji Marvela. Jednym z nich jest kultowy serial animowany o Spider-Manie. Młodsze pokolenia mogą nadrobić kultową kreskówkę o herosie z Marvel Comics, a osoby wychowane w latach 90. odświeżyć czasy dzieciństwa. Ta druga grupa na pewno zdziwi się, gdy w jednym z odcinków zobaczy scenę, której nie pamięta z telewizji. Wszystko dlatego, że Disney+ postanowił odcenzurować kreskówkę.

Podczas produkcji animowanych przygód Spider-Mana twórcy spotkali się z ogromną listą różnego rodzaju restrykcji, które czasami przybierały kuriozalne formy. Jednym z punktów umowy z Fox Kids było między innymi ukazywanie lądowania Spider-Mana na budynkach dachów w taki sposób... by nie działa się krzywda gołębiom. Z powodu zasad, mających na celu jak największe wyeliminowanie scen przemocy, Morbius nie wysysał krwi ofiar, jak na wampira przystało, a Punisher nie mógł korzystać z typowego dla siebie arsenału.

Pokłosiem cenzury scen przemocy było również wycięcie fragmentu pierwszego odcinka serialu zatytułowanego "The Night of the Lizard", który był luźną adaptacją komiksowej historii o pierwszym spotkaniu Spider-Mana z przemienionym w potwora doktorem Curtisem Connorsem.

W związku z restrykcjami serialowy Spider-Man unikał bezpośredniej walki i zamiast uderzać we wrogów pięściami, używał swoich sieci, by zadać cios znajdującymi się wokół przedmiotami. W wyciętej z serialu scenie Spidey broni żony Margaret Connors przed zbliżającym się w jej kierunku Lizardem. Wystrzeliwuje sieci, którymi łapie jaszczura i mocno pociąga do siebie. Niestety atak powoduje, że szarpnięty Lizard obraca się i przypadkowo uderza ogonem swoją żonę. Cenzorzy z Fox Kids uznali, że tego typu sytuacja nie może pojawić się w emitowanej przez ich stację kreskówce i usunęli scenę.

Disney+ - kiedy platforma trafi do Polski?

Przedstawiciele Disney+ nie widzą jednak w oryginalnym fragmencie nic zdrożnego i dzięki temu użytkownicy Disney+ mogą zobaczyć pierwszy odcinek animowanego "Spider-Mana" w takiej formie, w jakiej został powołany do życia. Niestety polscy widzowie muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Na razie usługa nie jest dostępna w naszym kraju. Disney zapowiedział jednak, że mieszkańcy Europy Wschodniej (do której firma zalicza Polskę) prawdopodobnie będą mogli korzystać z serwisu streamingowego już w pierwszej połowie 2021 roku.