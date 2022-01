"Na dobre i na złe" rozwścieczył Kaszubów! "Skansen, wóda, geriatria"

W ostatnim odcinku serialu, wyemitowanym 12 stycznia, profesor Falkowicz, w którego postać wciela się Michał Żebrowski, pojechał szukać swoich korzeni na Kaszuby. Trafił do wsi Barania Huta, wprost na pogrzeb nestorki swojej domniemanej rodziny.

Większa część odcinka nawiązywała do tzw. kaszubskiej pustej nocy (kasz. pustô noc), którą obchodzi się bardzo uroczyście po śmierci bliskiej osoby. Jednak w serialu ten stary zwyczaj sprowadzono do stereotypowego picia wódki i częstowanie tabaką. W sieci zawrzało, a społeczność kaszubska ostro zareagowała.

Kaszubi zarzucali twórcom serialu wiele nieścisłości w scenariuszu, jak choćby jedzenie tradycyjnej wigilijnej zupy w środku lata. W sprawie wypowiedzieli się dziennikarze:

Kaszubi to są tylko starzy, zacofani ludzie, którzy mieszkają w zbitych z desek lepiankach, z naftowymi lampami, a to, co tylko umieją robić, to chlać wódkę. Do tego zrobiono parodię pustej nocy.