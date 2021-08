Nareszcie! Na polskiego Netfliksa trafi w końcu amerykańskie "The Office"

The Office US nareszcie na Netflix w Polsce!

"The Office" to jeden z najważniejszych seriali komediowych w historii telewizji. Amerykańska wersja przeboju Ricky'ego Gervaisa miała wielomilionową oglądalność, uczyniła ze Steve'a Carella, Johna Krasinskiego i Rainna Wilsona gwiazdy, a także przyniosła twórcom niezliczoną ilość nagród Emmy, Złotych Globów i innych wyróżnień. Teraz trafi na polskiego Netfliksa.

Produkcja zadebiutuje w polskiej wersji serwisu już 23 października 2021 roku - taką informację możemy przeczytać na oficjalnym Twitterze Netflix Polska, który przy okazji całkiem zgrabnie zarzucił klasycznym "That's what she said". Zobaczcie poniżej:

Warto przypomnieć, że w produkcji jest polska wersja "The Office" od CANAL+. Jej premiera jest planowana na jesień 2021 roku, więc trudno nie odnieść wrażenia, że Netflix chce trochę utrzeć nosa swojej konkurencji. Tak czy inaczej, my jako fani możemy się jedynie cieszyć - więcej zabawy dla nas.

Zgodnie z obietnicą Netflix Polska, 23 października 2021 roku dostępne będą wszystkie sezony "The Office US", czyli aż 9 pełnych serii, zawierających od 6 do 20-kilku odcinków.

Amerykańska wersja serialu "The Office" w grudniu 2020 roku po raz siódmy znalazła się na szczycie rankingu Nielsena, stając się tym samym historycznym rekordzistą wśród seriali. Po 15 latach od swojej premiery wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji odcinkowych na platformach streamingowych. Niedługo użytkownicy Netfliksa będą mogli się przekonać, czy zasłużenie.