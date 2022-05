Nadchodzi koniec serialu "Jack Ryan" z Johnem Krasinskim w roli głównej. Produkcja doczeka się spin-offu?

Jack Ryan zakończy się po 4. sezonie

Jak podaje portal Deadline, "Tom Clancy’s Jack Ryan" z Johnem Krasinskim w roli głównej (i roli producenta wykonawczego) ma już datę zakończenia - według źródeł publikacji, ten ma się zakończyć po debiucie 4. sezonu.

Deadline zauważa, że nie musi to od razu oznaczać końca dla całej marki - według nich, ruszają powoli prace nad spin-offem serialu z Michaelem Peną w roli głównej. Ten ma się wcielać w inną znaną postać z uniwersum Clancy'ego, Dinga Chaveza.

Zanim do tego dojdzie, to minie jeszcze sporo czasu - na razie 3. sezon "Jacka Ryana" nie ma daty premiery, więc widzowie będą podziwiali Krasinskiego w tej roli jeszcze przez kilka dobrych lat.

Na razie nikt z produkcji nie skomentował tej sytuacji, ale Krasinski podpisał umowę na 4 sezony "Jacka Ryana", kiedy podjął się roli, w którą wcześniej wcielali się Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck i Chris Pine. Aktor w późniejszych odcinkach zaczął pełnić funkcję nie tylko producenta wykonawczego, ale także scenarzysty i prawie showrunnera.

Pena zostanie wprowadzony do uniwersum "Jacka Ryana" w ostatnim odcinku nadchodzącego 3. sezonu, a następnie w 4. sezonie będzie jednym z głównych bohaterów. Amazon ogłosił oficjalnie, że aktor dołączy do obsady w październiku 2021 roku, jednak nie zdradził wówczas, w kogo wcieli się gwiazdor 1. sezonu "Narcos: Mexico".

Wiecie co to również oznacza? To oznacza, że niedługo John Krasinski zostanie bez pracy, co pozwoli mu w pełni zagłębić się w filmowe uniwersum Marvela jako Reed Richards - widzieliśmy go w "Doktorze Strange'u 2" i spodziewamy się, że nie był to pojedynczy występ gościnny.