Nadchodzi powrót "Przyjaciół". Serial doczeka się odcinka specjalnego

Niedawne doniesienia na temat powrotu "Przyjaciół" znacznie ostudziły zapał fanów. Amerykańskie media zaczęły donosić, że produkcja stanęła pod znakiem zapytania, doszło bowiem do sporów na gruncie finansowym. Wygląda jednak na to, że twórcy i aktorzy doszli do porozumienia.

Powstaje odcinek specjalny Przyjaciół

Informację na swoich mediach społecznościowych potwierdzili wszyscy aktorzy, których znamy z oryginalnych sezonów "Przyjaciół". Sam odcinek specjalny będzie trwał około godziny i niestety będzie jedynie rozmową bez scenariusza z udziałem obsady i twórców. Scenarzyści od lat powtarzają, że opowiedzieli już historię w całości i nie zamierzają do niej nic dodawać, więc taka formuła nie powinna raczej nikogo dziwić.

Na temat samego epizodu specjalnego wiemy niewiele. Na pewno pojawi się w nim główna obsada produkcji, czyli Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry oraz Matt LeBlanc. Możemy się przygotować na nostalgiczne wspominanie pracy nad "Przyjaciółmi" i zapoznanie się z wieloma ciekawostkami dotyczącymi zdjęć do produkcji.

Według zagranicznych portali, platforma HBO Max musiała zapłacić 400 milionów dolarów za prawa do pokazywania serialu w streamingu (odkupiła je od Netfliksa). Odcinek ma zadebiutować w maju 2020 roku wraz ze startem wspomnianego serwisu HBO Max. Pojawią się na nim również wszystkie epizody "Przyjaciół".