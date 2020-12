"Gra o tron" zdetronizowana. Oto najchętniej piracone seriale 2020 roku

Jak co roku, portal Torrentfreak przygotował zestawienie najchętniej piraconych seriali ostatnich 12 miesięcy. I jak zawsze wyłaniają się z niego ciekawe wnioski. Przymykając na chwilę oko na to, z jakimi stratami dla producentów wiązało się nielegalne pobieranie "Gry o tron", fakt, że serial HBO przez 7 lat z rzędu utrzymywał się na czele listy, świadczył o jego niebywałej popularności i pragnieniu oglądania go za wszelką cenę, również w krajach, które nie miały dostępu do HBO GO (jak miało to miejsce w Polsce do 2018 roku). Podobnie jest i tym razem. Zwycięzca traci najwięcej, ale też dostaje sygnał, że nawet uczciwi internauci są w stanie złamać prawo, by go obejrzeć.

"The Mandalorian" najchętniej piraconym serialem 2020 roku

W pierwszym od niemal 10 lat roku bez nowego sezonu "Gry o tron", lukę po hicie HBO wypełnił "The Mandalorian". Kolejne rankingi i zestawienia wskazują na to, że serial osadzony w uniwersum "Star Wars" cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, także w krajach, do których nie dotarł jeszcze Disney+ (do których należy także Polska). Miłośnicy seriali i fani "Gwiezdnych wojen" z takich rejonów, chcąc uczestniczyć we współczesnej popkulturze, są niejako zmuszeni do łamania prawa w ten (ściąganie) czy inny (nielegalne w niektórych krajach VPN) sposób.

Na drugim miejscu uplasował się serial "The Boys" okrzyknięty przez portal IMDB najlepszym serialem 2020 roku. Trzecie miejsce na podium zajmuje "Westworld" - produkcja HBO, która w 2020 roku doczekała się 3. sezonu.

Zestawienie pierwszych trzech miejsc rankingu ukazuje też inny problem, będący przyczyną internetowego piractwa. Każdy z trzech najczęściej ściąganych seriali 2020 roku jest produkcją oryginalną innej platformy streamingowej. A co za tym idzie - jedynym sposobem, by legalnie obejrzeć je wszystkie, jest opłacanie trzech różnych abonamentów, na co po prostu wielu osób nie stać.

TOP 10 najczęściej ściąganych seriali w 2020 roku

W rankingu TOP 10 najchętniej piraconych seriali 2020 znalazły się zarówno produkcje Amazon Prime Video, HBO i Disney+, jak i seriale telewizyjne udostępniane platformom streamingowym na licencji. Co ciekawe, na poniższej liście nie ma żadnej oryginalnej produkcji Netfliksa, co można interpretować na dwa sposoby - albo Netflix jest najbardziej egalitarnym serwisem VOD na świecie, albo jego oferta w 2020 roku była najmniej pociągająca.

Poniżej pełna lista 10 najczęściej ściąganych seriali 2020:

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick and Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

Jak zaznacza portal Torrentfreak, powyższe wyniki oparto na kilku źródłach, a pod uwagę brano liczbę ściągnięć pojedynczych epizodów, a nie całych sezonów. W rankingu nie uwzględniono także stron nielegalnie udostępniających filmy i seriale online.