"Najgorsze polskie tatuaże": Powstał program o tatuatorach, którzy ratują ludziom skórę

Tatuaż przestał być ozdobą lub ważnym symbolem, a zaczął być udręką i powodem do wstydu? Zmień go w nowe piękne dzieło. Powstała polska wersja programu o tatuatorach, którzy przykrywają nieudane dziary.

Tatuaże zdobią dziś coraz więcej ciał i dawno przestały być synonimem młodzieńczego buntu, którego "będziesz się wstydzić na starość". No chyba, że faktycznie nie do końca przemyśleliśmy to, co sobie tatuujemy albo zaufaliśmy niewłaściwemu "artyście". Co zrobić w takiej sytuacji, pokazuje nowy program telewizyjny "Najgorsze polskie tatuaże".

"Najgorsze polskie tatuaże" - nowy program dla wielbicieli dziar

Powodów, dla których ludzie decydują się tatuowanie swojego ciała jest tak wiele, jak okoliczności w jakich powstają. Niektóre są przemyślane i symbolizują ważne zmiany w życiu, inne powstają pod wpływem impulsu, jeszcze inne służą tylko i wyłącznie ozdobie. Ludzie tatuują się nie tylko w profesjonalnych salonach, ale też na imprezach, u znajomych albo sami - w domowym zaciszu. Wszystko to jest jak najbardziej ok, pod warunkiem, że osoba tatuowana jest zadowolona z efektu. Gorzej jest, gdy po szalonej imprezie budzi się z dziwnym znakiem na ciele albo po latach niekoniecznie ma ochotę nosić podobiznę byłej partnerki na przedramieniu.

Dla takich osób powstał właśnie program "Najgorsze polskie tatuaże", w którym pięcioro profesjonalnych tatuatorów dosłownie ratuje ludziom skórę. Sebastian "Junior", Kaja, Tomek, Łukasz oraz Paweł zbierali doświadczenie latami, a teraz wykorzystują je, by przykryć fatalne fuszerki mniej utalentowanych kolegów po fachu.

"Najgorsze polskie tatuaże" - kiedy i gdzie oglądać?

"Najgorsze polskie tatuaże" to polska wersja amerykańskiego formatu. Każdy odcinek prezentuje historie czterech wydziaranych osobników, którzy wstydzą się swoich tatuaży. I każdy oczywiście kończy się dobrze - jak na program o metamorfozach przystało. Program można oglądać zarówno w telewizji, jak i w internecie. Od 28 stycznia 2021 dostępny jest w serwisie Player.pl, zaś w każdą sobotę nowe odcinki są emitowane na antenie TTV.