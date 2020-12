Najlepszy serial 2020 roku wybrany! I nie jest to "Gambit królowej"

TOP 10 seriali 2020 roku w ramach swoich dorocznych podsumowań ogłosił serwis IMDB. Na liście znalazły się wprawdzie "Wiedźmin", "Gambit królowej" czy "The Crown", jednak podium należy do zupełnie innych tytułów. Jaką produkcję uznano za najlepszy serial 2020?

Które seriale 2020 roku zasługują na miano najlepszych? Jako, że o gustach podobno się nie dyskutuje, największa filmowa baza internetowa co roku przygotowuje swoje rankingi nie na bazie gustów, recenzji czy opinii, lecz w oparciu o dane przeglądania. Na tegorocznej liście TOP 10 seriali według serwisu IMDB znalazły się oczywiste wybory oraz kilka zaskoczeń. Szczególnie, jeśli chodzi o zdobywcę 1. miejsca, którym nie okazał się żaden z najchętniej oglądanych seriali Netfliksa.

"The Boys" najlepszym serialem 2020 roku

Jak wynika z informacji udostępnionych przez IMDB, najlepszym serialem 2020 roku okazał się "The Boys" - krwawa i sarkastyczna odpowiedź na kino superbohaterskie spod znaku Marvela i DC. Produkcja Amazona od chwili premiery w 2019 roku zbiera przychylne recenzje widzów i krytyków, a drugi sezon, który zadebiutował na ekranach w 2020 roku, uznawany jest za jeszcze lepszy niż poprzedni. To wszystko przyczyniło się do ogromnego zainteresowania serialem "The Boys", które zapewniło mu 1. miejsce w rankingu IMDB.

TOP 10 seriali 2020 według IMDB

Na drugim miejscu uplasował się hiszpański "Dom z papieru", którego popularności w Polsce nie trzeba nikomu opisywać. Trzecie miejsce należy do niemieckiego "Dark", który w 2020 roku doczekał się trzeciego i ostatniego sezonu. W rankingu TOP 10 seriali 2020 znalazło się łącznie aż 7 produkcji Netfliksa, co jest niemałym powodem do dumy dla giganta streamingowego. W pierwszej dziesiątce pojawił się też "Wiedźmin", który pomimo swojej zeszłorocznej premiery, długo utrzymywał się wśród najchętniej wyszukiwanych seriali w 2020 roku. A także wychwalany "Gambit królowej" i "The Crown", który swoją ogromną popularność zawdzięcza kontrowersyjnemu, 4. sezonowi z listopada 2020.

Poniżej pełna lista 10 najlepszych seriali 2020 wg IMDB:

"The Boys" "Dom z papieru" "Dark" "Ozark" "Mandalorian" "Gambit królowej" "The Umbrella Academy" "Westworld" "Wiedźmin" "The Crown"

Powyższa lista TOP 10 seriali 2020 jest efektem liczby odsłon danego tytułu w 2020 roku serwisie IMDB, który każdego miesiąca odwiedza ponad 200 milionów unikalnych użytkowników.