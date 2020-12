Wybrano najsłynniejszą rozrywkową franczyzę. I nie jest to ani "Gra o tron", ani "Avengers"

Czy w dzisiejszej branży rozrywkowej istnieje coś popularniejszego od MCU, "Gry o tron" i produkcji Netfliksa? Okazuje się, że tak. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę National Research Group, najsłynniejszą franczyzą ostatnich lat jest serial "The Mandalorian".

"The Mandalorian" najsłynniejszą franczyzą branży rozrywkowej

Odpowiedź jest zaskakująca, ale nie aż tak jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Przede wszystkim należy pamiętać, że "The Mandalorian" należy do uniwersum Star Wars - jednej z najstarszych i najsłynniejszych franczyz branży rozrywkowej w historii. Dodatkowo, serial Jona Favreau brak wielkiego rozgłosu w Polsce "zawdzięcza" temu, że wciąż nie mamy jeszcze dostępu do platformy Disney+, do której należy produkcja. A i tak "The Mandalorian" zdążył zgromadzić już spore grono fanów w naszym kraju.

Akcja serialu osadzonego w świecie "Gwiezdnych Wojen" odbywa się między upadkiem Imperium Galaktycznego, a narodzinami Najwyższego Porządku. Głównym bohaterem jest tajemniczy łowca nagród grany przez Pedro Pascala, w którego życiu pojawia się nietypowe dziecko (The Child), znane powszechnie jako Baby Yoda. Obecnie trwa 2. sezon serialu.

TOP 20 rozrywkowych franczyz wg. NRG

Podczas badań trwających od początku 2019 roku, National Research Group przeprowadziła ponad 350 000 wywiadów na temat 700 różnych franczyz (trzeba przyznać, że to "trochę" więcej niż badacze, którzy wytypowali najśmieszniejszy serial świata). W ich efekcie firma sporządziła nie tylko listę uwielbianych tytułów, ale także wysnuła wnioski, dotyczące przyczyn tego uwielbienia. Jak podaje portal Variety - tym, co najbardziej angażuje widzów, okazały się odważne, inspirujące i skłaniające do myślenia historie. Na tej podstawie oceniono też, które franczyzy mają największe szanse na przetrwanie próby czasu i ciągły rozwój, by pozostać w sercach fanów przez wiele lat. Wyniki prezentujemy poniżej:

The Mandalorian Avengers Stranger Things John Wick Black Panther Strażnicy Galaktyki Wiedźmin Ozark Spider-Man: Uniwersum Black Widow Deadpool Thor Iron Man Mario Bros. Toy Story Doctor Strange Spider-Man Coco Król Lew Hamilton

Disney ma powody do radości. Większość tytułów z powyższej listy to produkcje osadzone w uniwersach Marvela, Pixara i Star Wars, a więc należące obecnie do jednej wielkiej rodziny studia Myszki Miki. Narzekać nie może także Netflix. W zestawieniu topowych franczyz znalazły się "Stranger Things" i "Wiedźmin", uznawane za jedne z najlepszych seriali platformy. Jedynym, co zaskakuje na powyższej liście, jest zupełne pominięcie "Gry o tron", która swój finał miała w 2019 roku, kiedy badania NRG już trwały. Być może produkcję HBO uznano za zakończony serial z brakiem potencjału na kontynuację (co akurat zaskoczeniem nie jest) i dlatego (podobnie jak filmów "Star Wars") w ogóle nie wzięto jej pod uwagę.

National Research Group oceniła też, co najprawdopodobniej skradnie serca widzów w 2021. Na liście franczyz z największym potencjałem znalazły się "James Bond", "Szybcy i wściekli", "Top Gun", "Pogromcy duchów", "Matrix", "Black Widow" i "Ciche miejsce".