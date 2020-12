Od tysięcy lat ludzkość wierzy w duchy. Opowieści o nawiedzonych domach, lasach czy zamkach pojawiają się w wielu kulturach całego świata. Jak sytuacja miejsc zamieszkanych przez nadnaturalne siły wygląda w naszym kraju?

Nawiedzone miejsca w Polsce - przewodnik online inspirowany horrorem "Żywi i umarli"

Historie o duchach są niezwykle intrygujące i od wieków przyciągają kolejnych miłośników tego, co niewytłumaczalne. Nic więc dziwnego, że nawiedzone miejsca stanowią częsty wątek twórców horrorów.

Z okazji premiery sześcioodcinkowego horroru "Żywi i umarli", kanał Epic Drama przygotował nie lada gratkę dla miłośników tematyki paranormalnej – przewodnik w formie e-booka pt.: "Gdzie ŻYWI spotykają UMARŁYCH". Ta wyjątkowa publikacja powstała z myślą o osobach, które fascynują się tym, co niewyjaśnione, które intryguje świat niematerialny, a także o tych, którzy w swoich wyprawach po Polsce chcą zboczyć z utartych szlaków i zanurzyć się w tajemnicy.

"Gdzie ŻYWI spotykają UMARŁYCH" jest przewodnikiem po owianych legendą, pełnych sekretów i mrocznych tajemnic miejscach, w których można poczuć obecność kogoś, kogo nie widać. Autorem jest oczywiście... Ghost Writer!

Żądni mrożących krew w żyłach, paranormalnych wrażeń czytelnicy znajdą w e-booku 10 nawiedzonych lokalizacji rozrzuconych po całym kraju. Są wśród nich budzące lęk i silnie działające na wyobraźnię opuszczone szpitale psychiatryczne, nawiedzona cerkiew, słynna, skrywająca mroczną opowieść kamienica, czy złowieszcze lasy, w których według miejskich legend żywi mają szansę, by spotkać umarłych. W przewodniku żądni mocnych doznań podróżnicy znajdą także konieczne do odwiedzenia piękne, ale zarazem straszne szczyty górskie, które uchodzą za wrota prowadzące do zaświatów. Przewodnik nie byłby kompletny bez nawiedzonych zamków, których mury kryją wspomnienia dramatycznych wydarzeń, a w przekazywanych z ust do ust opowieściach prawda miesza się z mitem.

E-przewodnik "Gdzie ŻYWI spotykają UMARŁYCH" jest dostępny całkowicie za darmo na stronie kanału Epic Drama, czyli pod TYM linkiem.

"Żywi i umarli" - kiedy premiera serialu grozy?

Przewodnik po nawiedzonych miejscach w Polsce zainspirowany został serialem "Żywi i umarli", więc czytelnicy znajdą w nim również nawiązania do tej serialowej opowieści grozy, której akcja rozgrywa się w Somerset w Anglii w 1888 roku. Społeczność hrabstwa stoi na skraju monumentalnej zmiany - między przestarzałymi, tradycyjnymi sposobami uprawy ziemi, a uprzemysłowioną przyszłością opartą na wiedzy naukowej.

Sercem tej małej społeczności jest Nathan Appleby, który po śmierci matki dziedziczy Shepzoy House, położony w pięknej, ale odizolowanej dolinie Somerset. Appleby postanawia ułożyć nowe życie dla siebie i swojej ukochanej żony, ale wkrótce idylla zostaje zakłócona przez dziwne i niepokojące wydarzenia, które niewytłumaczalnie krążą wokół niego. Staje się coraz bardziej niespokojnym człowiekiem, ma obsesję na punkcie udowodnienia istnienia życia pozagrobowego. Czy jest nawiedzony? Dlaczego i przez kogo? W miarę jak nadprzyrodzone zdarzenia stają się coraz częstsze i coraz bardziej przerażające, Nathan zaczyna widzieć i słyszeć niepokojące rzeczy, których nie stworzyła jego wyobraźnia. Odpowiedzi, które znajdzie, zniszczą jego wiarę i przyniosą zagrożenie wszystkim, których kiedykolwiek kochał.

Premiera serialu "Żywi i umarli" na antenie Epic Drama w niedzielę 13 grudnia 2020 roku o 21:30. Kolejne odcinki będą emitowane codziennie o tej samej porze, do piątku 18 grudnia.