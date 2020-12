Whitney Houston obsadzona! W biografii artystki zagra gwiazda "Star Wars" i Netfliksa

Naomi Ackie, znana przede wszystkim ze swojej roli w "End of F***ing World" Netfliksa, wcieli się w Whitney Houston w nadchodzącym filmie biograficznym o artystce pt. "I Wanna Dance With Somebody".

Whitney Houston to bez wątpienia jedna z ikon popkultury, a portretowanie takich postaci zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Na podjęcie tego ryzyka zdecydowała się Naomi Ackie, aktorka znana z serialu Netfliksa "End of F***ing World" czy IX części sagi Skywalkerów, która finalizuje właśnie negocjacje z producentami nadchodzącego filmu biograficznego "I Wanna Dance With Somebody" o zmarłej artystce.

Naomi Ackie jako Whitney Houston w filmie biograficznym "I Wanna Dance With Somebody"

Naomi Ackie to 28-letnia brytyjska aktorka, która za rolę Bonnie w "End of F***ing World" otrzymała nagrodę BAFTA. Gwiazda serialu Netfliksa wystąpiła także w "Lady M." oraz nowej antologii HBO pt. "Mały Topór". Kreowała także postać Jannah w ostatniej części nowej trylogii "Star Wars".

Teraz będzie miała szansę powtórzyć sukces Ramiego Maleka nagrodzonego Oscarem za rolę Freddiego Mercury'ego w "Bohemian Rhapsody". Scenarzystą filmu o Whitney Houston jest bowiem Anthony McCarten odpowiedzialny za scenariusz wspomnianego filmu o Queen. Reżyserią zajmie się Stella Meghie, twórczyni filmu "Ponad wszystko" i jedna z reżyserek serialu "Niepewne".

W rozmowie przytoczonej przez portal Variety reżyserka wspomina, jak trudno było im znaleźć aktorkę idealną do roli Whitney:

Spędziliśmy ponad pół roku na wyczerpujących poszukiwaniach aktorki, która mogłaby ucieleśniać Whitney Houston. Naomi Ackie robiła na nas wrażenie na każdym etapie castingu. Byłam poruszona jej zdolnością uchwycenia scenicznej prezencji tej globalnej ikony przy jednoczesnym ukazywaniu jej ludzkiej twarzy w życiu codziennym.

Talent Noami Ackie zachwycił także producentów filmu. Jeden z nich wyznał nawet, że skala jej aktorstwa podczas próbnych zdjęć sprawiła, że miał ciarki na plecach.

Nie można wyobrazić sobie lepszego wyboru do tej ikonicznej roli. Clive Davis, producent filmu o Whitney Houston

Wybór aktorki do roli Whitney zaakceptowała także Pat Houston, która opowiada za majątek zmarłej gwiazdy. Ostrzega jednak, że dogodzenie jej fanom nie będzie łatwym zadaniem.

Wszyscy fani Whitney mają apetyt na doskonałość, jeśli chodzi o Whitney i jej dziedzictwo. Przeobrażenie się w tę niezrównaną ikonę jest praktycznie niemożliwe, ale po dokładnym rozważeniu wybór padł na Naomi Ackie na podstawie jej wysokiej jakości występów i głębokiego zaangażowania w ucieleśnienie kobiety, którą wszyscy kochaliśmy. Z niecierpliwością czekamy na tę podróż z jej udziałem.

"I Wanna Dance With Somebody": kiedy premiera filmu o Whitney Houston?

Sądząc po opisach filmu o Whitney Houston i wcześniejszym dorobku jego scenarzysty, możemy spodziewać się, że "I Wanna Dance With Somebody" będzie starało się objąć całą biografię artystki - od lat młodości, przez początki kariery muzycznej w latach 80., debiut aktorski w filmie "Bodyguard" aż po jej śmierć w 2012 roku. Produkcja ma być połączeniem filmu biograficznego z musicalem. Nie wiadomo jednak, czy bliżej będzie jej pod tym względem do "Bohemian Rhapsody" czy "Rocketmana".

Premiera filmu "I Wanna Dance With Somebody" została zaplanowana na koniec listopada 2022 roku. Musical ma trafić na ekrany w Święto Dziękczynienia.