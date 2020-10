"Narcos: Mexico" powraca z 3. sezonem! Zobaczcie zapowiedź nowych odcinków

Dla przypomnienia (spoilery dot. 2. sezonu "Narcos: Mexico") - Felix Gallardo został zatrzymany przez policję i trafił do więzienia pod koniec 2. serii i jak wynika z oświadczenia Netflika, grający go aktor Diego Luna nie powróci w kolejnych odcinkach. Ma to prawdopodobnie związek z nadchodzącym serialowym spin-offem "Star Wars", w którym Luna ma zagrać główną rolę, czyli rebelianta Cassiana Andora.

Narcos: Mexico powróci z 3. sezonem

Zmiany są również wśród twórców serialu - jego współtwórca Carlo Bernard przejmie obowiązki showrunnera, ponieważ obecny szef produkcji Eric Newman postanowił zrezygnować ze swojej pozycji. Nadal będzie jednak pełnił funkcję producenta wykonawczego, wraz z Bernardem, Jose Padilhą, Sidonie Dumas, Christophem Riandee'm, Nicolasem Atlanem, Dougiem Miro oraz Andrésem Baizem. Natomiast Wagner Moura, który grał Pablo Escobara w dwóch pierwszych sezonach "Narcos", wyreżyseruje dwa pierwsze epizody nowej serii.

W oficjalnym oświadczeniu Erica Newmana możemy przeczytać:

" Jestem bardzo wdzięczny za 5 lat spędzonych przy sterach "Narcos" i "Narcos: Mexico". Jestem dumny z naszej spektakularnej drużyny i tego, co razem osiągnęliśmy. Carlo Bernard jest pierwszą osobą, z którą kiedykolwiek porozmawiałem na temat tego projektu, więc jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę zostawić ten serial w jego bardzo, ale to bardzo zdolnych rękach. "

Nowy sezon będzie się rozgrywał w latach 90., kiedy to narkotykowy biznes staje się globalny. Opowie o wojnie, która wybuchła po zamknięciu Feliksa w więzieniu i rozbiciu jego kartelu na mniejsze organizacje. Te mają problemy z eskalacją przemocy i przeżyciem politycznych nacisków. Przy okazji na scenie pojawiają się nowi, aspirujący gracze, którzy chcą zagarnąć część rynku dla siebie. Kto wyjdzie z tej batalii niej na szczycie?

Data premiery 3. sezonu "Narcos: Mexico" jest nieznana.