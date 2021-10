Nareszcie jest. Oto zwiastun 11. sezonu genialnego "Pohamuj entuzjazm"

Pohamuj entuzjazm - oto zwiastun 11. sezonu produkcji

Jeśli nie wiecie, o czym jest emitowany od lat dwutysięcznych serial, który właśnie doczekał się swojego 11. sezonu, to istnieje ogromna możliwość, że tego tekstu nie czytacie. A jeżeli wiecie, o czym jest "Pohamuj entuzjazm", to nie musimy was zachęcać do obejrzenia zwiastuna nadchodzącej serii przygód Larry'ego Davida.

Co czeka na neurotycznego scenarzystę, milionera i komika? Jak zwykle mnóstwo niekomfortowych i niezręcznych sytuacji, żartów sytuacyjnych i absurdalnych gagów, które mogło wymyślić tylko i wyłączenie życie... No i Larry David:

Oglądaj

Ze zwiastuna dowiadujemy się, że w nowych odcinkach gościnnie pojawią się m.in. JB Smoove, Cheryl Hines, Patton Oswald, Jeff Garlin, Richard Lewis, Vince Vaughn oraz Richard Kind, a także Seth Rogen i Jon Hamm. Sezon jest natomiast promowany cudownym cytatem Davida, który idealnie oddaje nam osobowość tego jegomościa: "Nienawidzę pojedynczych ludzi, ale kocham ludzkość".

Nowe odcinki zadebiutują na HBO Max już 24 października. W Polsce zobaczymy je na HBO GO - premiera pierwszego odcinka odbędzie się już 25 października!