Naśladowała Trumpa na TikToku. Teraz dostała własny program na Netfliksie

Sarah Cooper, parodystka, która zasłynęła swoją wersją Trumpa na TikToku właśnie dostała własny program komediowy na Netfliksie. Jej twórczość na TikToku spotkała się z milionowymi wyświetleniami i była udostępniana na Twitterze oraz innych mediach społecznościowych.

Wyśmiewała Trumpa, teraz dostała program komediowy

Pierwsze z jej wideo wyśmiewających Trumpa zostało udostępnione w kwietniu 2020 roku, kiedy to Ameryka zaczęła się zamykać w domach. Wideo pod tytułem "How To Medical" zawierało m.in. porady pokroju "naświetlania się światłem UV", a także zachęcało do używania dużej ilości sprayu antybakteryjnego. W ciągu tych kilku miesięcy, filmik doczekał się ponad 22 milionów wyświetleń na samym oficjalnym profilu Cooper na Twitterze.

Od tamtego czasu Cooper podzieliła się wideo pokroju "How To Bible", a także wystąpiła gościnie w popularnym programie "Jimmy Kimmel Live", pokazując swoje umiejętności na żywo dla milionów Amerykanów.

Nowy specjalny program Netfliksa przygotowany przez Sarę Cooper ma się pojawić na platformie jeszcze tej jesieni, idealnie na moment wyborów prezydenckich w USA. Został zatytułowany "Sarah Cooper: Everything's Fine" ("Wszystko gra") i ma zawierać skecze, krótkie scenki i wywiady odnoszące się do polityki i tematów społecznych.

Specjalny program zostanie wyreżyserowany przez gwiazdę "Orange is the New Black" Natashę Lyonne, która będzie również producentką wraz z Mayą Rudolph, członkini obsady "Saturday Night Live".