Nasza ulubiona popaprana rodzinka powraca w zwiastunie 2. sezonu "The Umbrella Academy"

Po miesiącach oczekiwania jest i on - pełny zwiastun 2. sezonu "The Umbrella Academy". Wygląda na to, że powrót rodzeństwa Hargreavesów będzie iście widowiskowy.

"The Umbrella Academy" - zwiastun 2. sezonu

Zwiastun 2. sezonu "The Umbrella Academy" prezentuje się następująco:

Jak przedstawia zapowiedź, główni bohaterowie uciekli przed nadciągającą apokalipsą do roku 1963. Tylko, że niestety... zabrali ją ze sobą. Czy uda im się powstrzymać armagedon? Tego dowiemy się już 31 lipca 2020 roku, gdy wszystkie 10 odcinków 2. sezonu wyląduje w bibliotece Netfliksa.

W rolach głównych powrócą Ellen Page jako Vanya, Tom Hopper jako Luther, David Castañeda jako Diego, Emmy Raver-Lampman jako Allison, Robert Sheehan jako Klaus, Aidan Gallagher jako Numer Pięć i Justin Min jako Ben. Nie zabraknie też nowych twarzy. W 2. sezonie zadebiutują bowiem: Yusuf Gatewood ("The Originals") jako Raymond, Marin Ireland ("Homeland") jako Sissy oraz Ritu Arya (Humans) jako Lila.