Natalie Dormer w obsadzie 2. sezonu "Wiedźmina"? Nowe plotki na temat serialu

Portal zajmujący się wyciekami dotyczącymi "Wiedźmina" poinformował niedawno, że Natalie Dormer pojawi się w 2. sezonie popularnego serialu Netfliksa. Redaktorzy Redanian Intelligence zauważyli na mediach społecznościowych, że aktorkę zauważono podczas przejażdżki konnej niedaleko Surrey. Miasteczko mieści się obok jednego z planów zdjęciowych "Wiedźmina".

Wiedźmin - Natalie Dormer w obsadzie 2. sezonu?

Co ciekawe, znanej aktorce towarzyszyła osoba z ekipy serialu. Niedługo potem na mediach społecznościowych asystentki ds. castingu pojawił się post, w którym kobieta zasugerowała, że Dormer dołączyła do obsady "Wiedźmina".

" Kiedy sobie uświadamiasz, że w sumie każdy dzień na planie "Wiedźmina" to sobota. Oto Natalie Dormer i [zamazane nazwisko] śmiejące się, tańczące i jeżdżące konno. To jest tak piękne. "

Redanian Intelligence sugeruje, że Dormer mogłaby się wcielić w Mevę, Królową Lyrii i Rivii (od niej Geralt otrzymuje oficjalny tytuł "z Rivii", wcześniej wiedźmin używał go po to, by się "uczłowieczyć") albo Phillipę Eilhart, potężną czarodziejkę. Jest też możliwość, że aktorka zagra "Vanessę-Marie", postać przypominającą Pana Lusterko znanego z dodatku do "Wiedźmina 3". Kobieta jest demonicą, która żywi się ludzkimi pragnieniami.

Oczywiście informacja nie jest oficjalnie potwierdzona, a dopóki do sprawy nie odniesie się Netflix, to jest to wyłącznie plotka. Premiera 2. sezonu "Wiedźmina" jest planowana na 2021 rok.