"Kajko i Kokosz", kultowy polski komiks Janusza Christy, od 20 lat bezskutecznie zmierzał na ekran. Teraz wreszcie serial o przygodach dzielnych wojów z Mirmiłowa ujrzy światło dzienne. Netflix zapowiedział premierę wyczekiwanej produkcji, nad którą od 2018 roku pracowało studio EGoFILM.

"Kajko i Kokosz" na Netflix: zapowiedź premiery

Kiedy 6 grudnia 2020 roku Netflix ogłosił serial "Kajko i Kokosz" swoją produkcją oryginalną, fani kultowego komiksu odetchnęli z ulgą. Fakt, że gigant streamingowy zaangażował się w projekt studia EGoFILM dał pewność, że tym razem się uda i serial o dzielnych słowiańskich wojach wreszcie trafi na ekrany. Nikt nie spodziewał się jednak, że nastąpi to aż tak szybko. Niecałe dwa miesiące od oficjalnego ogłoszenia serialu "Kajko i Kokosz" przez Netflix, serwis zaprezentował krótki teaser produkcji z oficjalną datą premiery.

A zatem to już oficjalne - "Kajko i Kokosz" trafi na Netflix już za miesiąc, a dokładnie 28 lutego 2021 roku. Showrunnerką i pomysłodawczynią serialu (a także jego producentką wykonawczą) jest Ewelina Gordziejuk. Za reżyserię tej wyczekiwanej animacji odpowiadają Michał Śledziu Śledziński, Tomasz Leśniak, Marcin Wasilewski (GS Animation), Łukasz Kacprowicz (GS Animation), Robert Jaszczurowski (GS Animation), Marta Stróżycka i Aliaksandr Sasha Kanavalau. Scenariusz na podstawie komiksów Janusza Christy napisali Maciej Kur i Rafał Skarżycki, zaś konsultacji scenariuszowych udzielili Mike de Seve i studio Baboon Animation. Postaci zaprojektował Sławomir Kiełbus, którego sam Janusza Christa wytypował na swojego następcę. Za produkcję odpowiada studio EGoFILM.

"Kajko i Kokosz" - kultowy komiks Janusza Christy

Przygody Kajki i Kokosza autorstwa Janusza Christy po raz pierwszy zostały opublikowane w formie paska na łamach "Wieczoru Wybrzeża" w 1972 roku. Z czasem komiksy zaczęły być wydawane w formie albumowej - aż do 1990 roku, kiedy Christa w związku z pogorszeniem stanu zdrowia przestał rysować. Reedycji "Kajki i Kokosza" podjęło się wydawnictwo Egmont w 2003 roku. Od 2016 roku publikowana jest też oficjalna kontynuacja serii pt. "Kajko i Kokosz - Nowe Przygody", którą tworzą inni autorzy.

Tytułowi bohaterowie komiksu to słowiańscy wojowie, którzy na co dzień służą kasztelanowi Mirmiłowi, broniąc zamieszkałej przez nich osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Do największych z nich należą ataki Zbójcerzy z Krwawym Hegemonem na czele. Herszt zbójeckiej bandy marzy o zdobyciu Mirmiłowa, a odkąd Kajko i Kokosz przejęli jego jajo, z którego wykluł się smok Miluś, pragnie też osobistej zemsty na parze przyjaciół.

Każdy z odcinków serialu Netfliksa będzie opowiadał o innej przygodzie Kajki i Kokosza. Ich wspólnym mianownikiem będzie przyjaźń jako wartość nadrzędna serialu. Premiera już 28 lutego 2021.