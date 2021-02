Wydawać by się mogło, że produkując tysiące filmów i seriali, Netflix raczej odciąga swoich użytkowników od literatury, zamiast ich do niej zachęcać. Jednak nic bardziej mylnego. Za sprawą oryginalnych produkcji serwisu, wiele zapomnianych lub pomijanych książek trafiło na światowe listy bestsellerów. "Gambit królowej" czy "Bridgertonowie" to najbardziej znamienne przykłady takiej sytuacji. Jakim innym powieściom Netflix pomógł się wybić lub przypomnieć o sobie po latach? Prezentujemy zestawienie najlepszych produkcji Netflixa na podstawie książek.

Hity Netflixa, które dały swoim literackim pierwowzorom drugie życie

Filmowcy od początków istnienia kina, wiedzą, że najlepsze filmy powstają na podstawie najlepszych powieści. Nie dziwi więc, że tę starą jak kino prawdę postanowił wykorzystać też Netflix, szukając inspiracji do tworzenia nowych, pasjonujących historii. Okazało się, że poza oczywistą korzyścią dla samego serwisu i jego produkcji, na takim połączeniu zyskuje też literatura. Na początku 2021 roku książki powiązane z serialami Netflixa zdominowały listę bestsellerów "New York Timesa".

Ponad połowę tytułów w TOP 10 bestsellerów "New Jork Timesa" w połowie lutego 2021 stanowiły literackie pierwowzory seriali Netflixa.

Największym wzrostem popularności po premierach seriali cieszą się takie tytuły jak "Gambit królowej" Waltera Tevisa, powieści Julii Quinn o Bridgertonach czy "Firefly Lane" autorstwa Kristin Hannah, ale nawet tak słynne powieści jak "W głębi lasu" Harlana Cobena czy "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego, zyskały nowy blask za sprawą netflixowych ekranizacji. A zatem które seriale na postawie literatury wyszły gigantowi streamignowemu najlepiej i jak przełożyło się to na sprzedaż książek? Odpowiedź znajdziecie poniżej:

Fot. materiały prasowe Netflix

TOP 6: najlepsze produkcje oryginalne Netflixa na podstawie książek

1. "Gambit królowej"

Jeden z największych serialowych hitów 2020 roku (nie tylko w serwisie Netflix) opowiada o osieroconej w młodym wieku Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która odkrywa w sobie niezwykły talent szachowy, jednocześnie przejawiając spore skłonności do autodestrukcji.

Trzy tygodnie po premierze tego wyjątkowego miniserialu, powieść "Gambit królowej" Waltera Tevisa pojawiła się na liście bestsellerów "New York Timesa" po raz pierwszy od czasu jej opublikowania w 1983 roku i utrzymywała się w pierwszej dziesiątce przez 11 tygodni.

2. "Bridgertonowie"

"Bridgertonowie" to pikantny romans kostiumowy podany w bardzo nowoczesny sposób, który powstał na kanwie powieści amerykańskiej autorki Julii Quinn. Twórcą serii jest Chris Van Dusen, zaś producentką Shonda Rhimes ("Chirurdzy", "Skandal"). Serial bardzo szybko stał się największym hitem Netflixa, strącając z pierwszego miejsca "Wiedźmina", który wcześniej zajmował tę zaszczytną pozycję.

Sukces "Bridgertonów" znacząco przełożył się też na popularność książek Julii Quinn - aż pięć tytułów z serii po premierze serialu wskoczyło na listę bestsellerów "New York Timesa".

3. "Lupin"

Życiem młodego Assane'a Diopa wstrząsnęła śmierć ojca oskarżonego przez zamożną rodzinę o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane postanawia pomścić rodzica, inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz".

Po premierze serialu "Lupin", literacki pierwowzór, który Maurice Leblanc napisał w 1907 roku, zaczęła zyskiwać niespodziewaną popularność w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Korea.

4. "W głębi lasu"

"W głębi lasu" to drugi polski serial Netflixa i jednocześnie drugie podejście serwisu do powieści Harlana Cobena (wcześniej powstał serial "Safe" z Michaelem C. Hallem). Fabuła książki amerykańskiego pisarza została przeniesiona do Polski. Jej akcja toczy się w dwóch wymiarach czasowych: w roku 1994, kiedy podczas obozu dla młodzieży doszło do ogromnej tragedii, oraz w roku 2019, kiedy warszawski prokurator zamieszany w sprawę, próbuje rozwiązać ją po latach.

Tytuł stał się wielkim hitem wśród polskich widzów, był też pozytywnie recenzowany za granicą. Popularność produkcji Netflixa przyniosła serialowe wydanie książki i spowodowała jej powrót na listy bestsellerów po 13 latach od wydania.

5. "Firefly Lane"

Trzy dekady, dwie przyjaciółki, jedna niesamowita historia. Serial "Firefly Lane" powstał na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Kristin Hannah i opowiada o dwóch przyjaciółkach - Tully i Kate, które poznały się jako nastolatki i od zawsze stanowiły dla siebie wsparcie w trudnych chwilach, wspólnie zmagając się z problemami, które zsyłał im los.

Oczekiwanie na ten serial Netflixa było tak wielkie, że zainteresowanie książką wzrosło już na miesiąc przed jego premierą. Wówczas powieść Hannah po raz pierwszy pojawiła się w TOP 10 bestsellerów "New York Timesa". Natomiast już trzy dni po premierze, a jednocześnie 13 lat po jej publikacji - trafiła na pierwsze miejsce zestawienia.

6. "Wiedźmin"

Na koniec (last but not least) jedyny w swoim rodzaju "Wiedźmin" - nasz skarb i duma narodowa, którą na ekran postanowili przenieść Amerykanie (z Tomaszem Bagińskim w roli producenta wykonawczego).

Serial stworzony na podstawie serii powieści Andrzeja Sapkowskiego okazał się gigantycznym hitem na całym świecie, nadając Geraltowi z Rivii twarz Henry'ego Cavilla i przyciągając do twórczości Sapkowskiego wszystkich tych, którzy jakimś cudem nie zakochali się w niej już wcześniej.

Już za kilka dni kolejna kultowa polska publikacja zyska światowy rozgłos za sprawą Netflixa. 28 lutego 2021 odbędzie się międzynarodowa premiera adaptacji komiksów Janusza Christy pt. "Kajko i Kokosz".