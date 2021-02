Tim Burton nakręci serial o Wednesday Addams dla Netflix

Tim Burton i rodzina Addamsów stanowią tak dobre i oczywiste połączenie, że wydaje się wręcz niemożliwe, że dopiero teraz, po ponad 30 latach kariery mistrz makabreski sięgnął po to klasyczne dzieło z pogranicza grozy i komedii. Sprawdziłam dwukrotnie i jednak to prawda - serial "Wednesday" będzie pierwszym artystycznym spotkaniem Burtona z Addamsami (wcześniej był jednym z producentów animacji o upiornej rodzinie z 2019 roku), a przy okazji pierwszym serialem, jaki legendarny reżyser zrealizuje na zlecenie Netflix.

Tim Burton nakręci serial o Wednesday Addams

Pierwsze plotki o tym, że Tim Burton zamierza zrealizować serial o rodzinie Addamsów pojawiły się już w październiku 2020. Teraz potwierdził je Netflix, ogłaszając swoją nową produkcję poświęconą śmiertelnie poważnej buntowniczce i outsiderce - Wednesday Addams.

Serial, którego tytuł będzie brzmiał po prostu "Wednesday" ma być czarną komedią o dojrzewaniu mrocznej nastolatki, która uczęszczając na co dzień do osobliwej Nevermore Academy, stara się opanować swoje rodzące się zdolności parapsychologiczne, udaremnić potworny szał zabijania terroryzujący lokalne miasteczko, a do tego rozwiązać tajemnicę sprzed 25 lat, w którą wplątani są jej rodzice. A wszystko to w trakcie odkrywania swojej tożsamości i cielesności. Krótko mówiąc - coś jak "Chilling Adventures of Sabrina", tylko że lepsze (mamy nadzieję!).

"Wednesday": twórcy i obsada

Showrunnerami i twórcami "Wednesday" są Al Gough i Miles Millar, którzy przed laty wydali na świat serial "Smallville". Tim Burton wyreżyseruje wszystkie 8 odcinków produkcji i wraz z Goughiem i Millarem będzie pełnił też funkcję jednego z producentów wykonawczych.

Rodzina Addamsów ma za sobą bardzo długą historię. Stworzona w 1938 roku przez rysownika Charlesa Addamsa doczekała się licznych adaptacji telewizyjnych, kinowych i scenicznych. Jedną z najpopularniejszych ekranizacji komiksu jest ta z 1991 roku, gdzie w rolę Wednesday Addams wcieliła się Christina Ricci.

Póki co Netflix nie ogłosił jeszcze, kto zagra upiorną nastolatkę w nadchodzącej produkcji. Nie zdradził też żadnych innych nazwisk, które miałyby znaleźć się w obsadzie. W grudniu 2020 (niedługo po pierwszych doniesieniach o tym, że Burton szykuje serial o Addamsach) pojawiły się wprawdzie pogłoski, że reżyser w roli Gomeza chciałby obsadzić Johnny'ego Deppa, a w roli Morticii - Evę Green, jednak brzmi to dość nieprawdopodobnie, by po ostatnich wydarzeniach Netflix chciał współpracować z Deppem. Green ma natomiast przed sobą kilka miesięcy pracy na planie "Trzech muszkieterów". Ale cóż, pomarzyć zawsze można (wraz z twórcą poniższych grafik).